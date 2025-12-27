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Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет, обсудят в ток-шоу «Мнения»

27 декабря 2025 16:34
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет и какими молниями вдруг разразились западные СМИ? 

Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет, обсудят в ток-шоу «Мнения»-2

Камран Гасанов, доктор политологии университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН:
Мы как бы через «Орешник» пытаемся донести, что, ребята, Украина Украиной, но надо договариваться о каком-то сосуществовании. 

Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет, обсудят в ток-шоу «Мнения»-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Если даже мы захотим испепелить Лондон, условно, да, то нам необходимо будет об этом предупредить за 24 часа Соединенные Штаты Америки.

Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет, обсудят в ток-шоу «Мнения»-6

Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям:
Дональд Трамп не такой глупый, чтобы ставить на хромую лошадь. Поэтому он не ставит на Европу. В его понимании Европа – это уже сбитый летчик, это тонущий «Титаник».

Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет, обсудят в ток-шоу «Мнения»-8

Станислав Крапивник, политолог, военный эксперт, экс-офицер армии США:
У европейцев большие проблемы. Как дальше Трамп от них отступает, так больше у них начинается паника. При панике эти наркоманы готовы делать очень много. И давайте не забудем, мы дело имеем с наркоманами.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 28 декабря, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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