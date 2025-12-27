Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет, обсудят в ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Российский «Орешник» уже в Беларуси. Что это меняет и какими молниями вдруг разразились западные СМИ?

Камран Гасанов, доктор политологии университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН:

Мы как бы через «Орешник» пытаемся донести, что, ребята, Украина Украиной, но надо договариваться о каком-то сосуществовании.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Если даже мы захотим испепелить Лондон, условно, да, то нам необходимо будет об этом предупредить за 24 часа Соединенные Штаты Америки.

Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям:

Дональд Трамп не такой глупый, чтобы ставить на хромую лошадь. Поэтому он не ставит на Европу. В его понимании Европа – это уже сбитый летчик, это тонущий «Титаник».