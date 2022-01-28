«Сила в единстве, нам есть за что бороться». Лукашенко признался, что гордится белорусами

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь 28 января с Посланием к белорусскому народу и парламенту, признался, что гордится белорусами, которые преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее и поняли, что сила в единстве, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я горжусь всеми вами! Не только сидящими в этом зале, но вами – прежде всего. Вы – лучшие, вы – элита нашей страны. Белорусы преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее. Поняли – сила в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять. Мы сбережем и приумножим материальное и духовное наследие поколений, передадим потомкам суверенное и независимое государство, наш общий дом, где они всегда будут чувствовать себя в безопасности и комфорте. Это и есть наш путь! И правда (а в ней сила) – на нашей стороне.