«Комаровка» в 80-ые, философский «Зелёный Луг» и трамваи на проспекте: видеоэкскурсия по Минску из прошлого
Новости Беларуси. Только здесь можно увидеть продавцов папирос и газировки с сиропом, почувствовать себя пассажиром старого автобуса и позвонить по таксофону друзьям. На выставке «Город. Архитектура. Мы» в Национальном художественном музее можно изучить родословную Минска и увидеть столицу довоенную и возрождённую, парадную и будничную. Видеоэкскурсия – в сюжете программы «Минск и минчане».
Коллекцию уникальных городских пейзажей собрали специально к 950-летию Минска.
Так, в экспозиции уместился целый век в искусстве: от 1899 до 2008 года. Работы художников Кругера, Волкова, Стельмашонка, Ахремчика, Сумарева и многих других.
Представители различных стилей и поколений старались передать душу любимого города, его суть.
Начнём просмотр с «Битвы на Немиге» авторства Михаила Филипповича.
Максим Лунев, экскурсовод:
Летоисчисление Минска начинается от 3 марта 1067 года, когда войска полоцкого и киевского князей столкнулись в кровопролитной битве. Все мужчины Минска были убиты, женщины и дети взяты в плен.
На месте впадения Немиги в Свислочь находилось замчище высотой около 12 метров.
Улицы были мощены деревом и лежали плотно друг к другу, о чем свидетельствуют рисунки Язепа Дроздовича.
Но, спустя время, Минску стало тесно в небольших границах.
И поселение начало расширяться в сторону Верхнего города.
На выставке с трудом можно узнать центр дореволюционного Минска с монастырем бернардинок, Гостиным двором и торговыми рядами. Этакий исторический ребус от Анатолия Тычины.
Максим Лунев, экскурсовод:
На этой картине мы видим арку и на фоне – гостиницу «Европа».
Этой арки уже нет, ее разрушили после Великой Отечественной войны.
Арка была сделана в башенке иезуитского бывшего коллегиума – очень необычный вид. Еще одной интересной картиной, скорее всего, написанной в вечернее время, является вид улицы Советской.
Это – бывшая улица Захарьевская, или – нынешний проспект Независимости.
Интересно, что на тот момент здесь ещё ходил трамвай, его маршрут пролегал от Брестского и Виленского вокзалов и направлялся в сторону Верхнего города.
Попадая в город руин, ощущаешь всю боль и трагедию Минска времён оккупации.
Только представьте: после Великой Отечественной войны население столицы уменьшилось в 5 раз.
На одной из картин – Кафедральный собор.
Буквально через несколько лет его кардинально перестроят. Барочный фасад сменит новый, классический, а в стенах святыни откроется Дом физкультурника.
Совершенно другая история – город возрождённый, когда все минчане по кирпичику собирали новую столицу – город солнца и светлого будущего.
Графические работы Сергея Романова, Оскара Марикса рассказывают нам, как воплощался в жизнь генплан, как вырастали парадные дома в стиле сталинского ампира, и жизнь шумела на новых магистралях. Музой для художников становились высотки. Иван Рей, Евгений Семёнов, Василий Ткачук сумели передать динамику новых районов.
Советский Минск 50-70-ых годов: город «трудовых пятилеток», город наших мам и бабушек.
Самая колоритная эпоха для художников.
Минск, укутанный в пуховые оренбургские платки, в очередях за дефицитными апельсинами и любимым эскимо, с летящими по свободному проспекту «Волгами».
Анатолию Волкову, Ивану Медведеву, Сергею Каткову и другим художникам удалось передать вкус жизни в новой, отстроенной столице. Время, когда деревья были небольшими. Вот дети спускаются с лестницы на улице Коммунистической.
Свои букетики осенних листьев они заготовили для гербария на открытки мамам.
Максим Лунев, экскурсовод:
Во многих дворах заливались катки, на которых детвора вечерами зимой каталась на коньках. Когда многие прятали обычную обувь в сугроб, иногда даже забывали, где спрятали и не могли найти. Были крупные катки, например, на стадионе «Динамо» – днём там тренировались спортсмены, а вечером отдавали любителям.
В парке Горького заливали большой каток.
Люди спешили на работу, отдыхали и возвращались, счастливые, со свиданий. Город развивался, на месте деревень появились небоскрёбы, но главное осталось неизменным.
Об этом – картина с изображением нового тогда района «Зеленый Луг».
Её философия понятна всем минчанам.
К Олимпиаде-80 на месте бывшей деревни Комаровки построили главный продовольственный рынок в городе.
Необычный крытый павильон оказался настолько удачным, что его потом стали копировать во многих городах Советского Союза.
Впечатляет и атмосфера на картине Моносзона: люди с ёлками и тортами в руках спешат домой, чтобы поскорее встретить Новый, 1981-й, год.
Минск 70-80-ых. Время архитектурных фантазий, постмодернизма. Светлана Каткова, Зоя Литвинова и другие художники передавали ритм обновлённого Минска.
Один из последних могикан – урбанист Май Данциг.
Он ушел из жизни в марте 2017 года. Именно его картина «Мой Минск» 1967 года встречает нас в фойе музея.
От динамики и масштаба захватывает дух.
Прошло полвека, по мосту уже не ходят старые автобусы, площадь изменилась.
В этом и ценность выставки «Город. Архитектура. Мы» – проследить эволюцию города, не узнать и узнать знакомые места и улыбнуться вместе с влюблёнными в свой город художниками.