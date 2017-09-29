«Комаровка» в 80-ые, философский «Зелёный Луг» и трамваи на проспекте: видеоэкскурсия по Минску из прошлого

Новости Беларуси. Только здесь можно увидеть продавцов папирос и газировки с сиропом, почувствовать себя пассажиром старого автобуса и позвонить по таксофону друзьям. На выставке «Город. Архитектура. Мы» в Национальном художественном музее можно изучить родословную Минска и увидеть столицу довоенную и возрождённую, парадную и будничную. Видеоэкскурсия – в сюжете программы «Минск и минчане». Коллекцию уникальных городских пейзажей собрали специально к 950-летию Минска.

Так, в экспозиции уместился целый век в искусстве: от 1899 до 2008 года. Работы художников Кругера, Волкова, Стельмашонка, Ахремчика, Сумарева и многих других.

Представители различных стилей и поколений старались передать душу любимого города, его суть.

Начнём просмотр с «Битвы на Немиге» авторства Михаила Филипповича.



Максим Лунев, экскурсовод:

Летоисчисление Минска начинается от 3 марта 1067 года, когда войска полоцкого и киевского князей столкнулись в кровопролитной битве. Все мужчины Минска были убиты, женщины и дети взяты в плен.

На месте впадения Немиги в Свислочь находилось замчище высотой около 12 метров.

Улицы были мощены деревом и лежали плотно друг к другу, о чем свидетельствуют рисунки Язепа Дроздовича.

Но, спустя время, Минску стало тесно в небольших границах.

И поселение начало расширяться в сторону Верхнего города.



На выставке с трудом можно узнать центр дореволюционного Минска с монастырем бернардинок, Гостиным двором и торговыми рядами. Этакий исторический ребус от Анатолия Тычины.

Максим Лунев, экскурсовод:

На этой картине мы видим арку и на фоне – гостиницу «Европа». Этой арки уже нет, ее разрушили после Великой Отечественной войны.



Арка была сделана в башенке иезуитского бывшего коллегиума – очень необычный вид. Еще одной интересной картиной, скорее всего, написанной в вечернее время, является вид улицы Советской.

Это – бывшая улица Захарьевская, или – нынешний проспект Независимости.



Интересно, что на тот момент здесь ещё ходил трамвай, его маршрут пролегал от Брестского и Виленского вокзалов и направлялся в сторону Верхнего города.

В огне войны.

Попадая в город руин, ощущаешь всю боль и трагедию Минска времён оккупации.

Только представьте: после Великой Отечественной войны население столицы уменьшилось в 5 раз.

На одной из картин – Кафедральный собор.

Буквально через несколько лет его кардинально перестроят. Барочный фасад сменит новый, классический, а в стенах святыни откроется Дом физкультурника.

Совершенно другая история – город возрождённый, когда все минчане по кирпичику собирали новую столицу – город солнца и светлого будущего.



Графические работы Сергея Романова, Оскара Марикса рассказывают нам, как воплощался в жизнь генплан, как вырастали парадные дома в стиле сталинского ампира, и жизнь шумела на новых магистралях. Музой для художников становились высотки. Иван Рей, Евгений Семёнов, Василий Ткачук сумели передать динамику новых районов.

Советский Минск 50-70-ых годов: город «трудовых пятилеток», город наших мам и бабушек.

Самая колоритная эпоха для художников.

Минск, укутанный в пуховые оренбургские платки, в очередях за дефицитными апельсинами и любимым эскимо, с летящими по свободному проспекту «Волгами».

Анатолию Волкову, Ивану Медведеву, Сергею Каткову и другим художникам удалось передать вкус жизни в новой, отстроенной столице. Время, когда деревья были небольшими. Вот дети спускаются с лестницы на улице Коммунистической.

Свои букетики осенних листьев они заготовили для гербария на открытки мамам.



Максим Лунев, экскурсовод:

Во многих дворах заливались катки, на которых детвора вечерами зимой каталась на коньках. Когда многие прятали обычную обувь в сугроб, иногда даже забывали, где спрятали и не могли найти. Были крупные катки, например, на стадионе «Динамо» – днём там тренировались спортсмены, а вечером отдавали любителям.

В парке Горького заливали большой каток.



Люди спешили на работу, отдыхали и возвращались, счастливые, со свиданий. Город развивался, на месте деревень появились небоскрёбы, но главное осталось неизменным.

Об этом – картина с изображением нового тогда района «Зеленый Луг».

Её философия понятна всем минчанам.

К Олимпиаде-80 на месте бывшей деревни Комаровки построили главный продовольственный рынок в городе.

Необычный крытый павильон оказался настолько удачным, что его потом стали копировать во многих городах Советского Союза.



Впечатляет и атмосфера на картине Моносзона: люди с ёлками и тортами в руках спешат домой, чтобы поскорее встретить Новый, 1981-й, год.



Минск 70-80-ых. Время архитектурных фантазий, постмодернизма. Светлана Каткова, Зоя Литвинова и другие художники передавали ритм обновлённого Минска.

Один из последних могикан – урбанист Май Данциг.

Он ушел из жизни в марте 2017 года. Именно его картина «Мой Минск» 1967 года встречает нас в фойе музея.

От динамики и масштаба захватывает дух.