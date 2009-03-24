Финберг: Все просят билеты, но билетов нет

«Шлягеры на все времена» зазвучат в Минске.

Уникальный проект к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году родной земли подготовил Национальный концертный оркестр Беларуси под управлением маэстро Финберга.

- Сейчас у нас только одна проблема – все просят билеты, но билетов нет, - рассказал корреспонденту Столичного телевидения Михаил Финберг, народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси. - А аудитория, я убежден, будет состоять из интеллигентных, солидных людей, которые хотят слышать хорошую музыку в сочетании с прекрасными текстами, настоящими текстами. Сейчас у нас уже есть возможность сравнивать то, что мы слышим сегодня, с тем, что мы слышали раньше.

На протяжении четырех дней в зале Белгосфилармонии можно будет услышать песни, которые живут десятилетиями. Первый концерт – сегодня. Он посвящен одной из самых ярких звезд на музыкальном небосклоне – Анне Герман. 25 марта концерт «Золотое сердце» – памяти поэта-фронтовика Михаила Танича. В четверг слушателей ожидает встреча с заслуженным артистом Беларуси, гитаристом Владимиром Ткаченко и музыкой легендарной группы «Биттлз». Завершится фестиваль гала-концертом «Шлягеры на все времена».



А В ЭТО ВРЕМЯ



24 марта утренним поездом из Москвы в Минск приехал известный музыковед и телеведущий – Святослав Бэ́лза, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Украины и Польской культуры.



- Мне очень приятно участвовать в этом фестивале, - рассказал телеканалу СТВ Бэлза. - Я уверен, что у него есть будущее. И какое-то очень благородное, надо сказать, предназначение: делается он не только коммерции ради. В него вкладывается и настоящая любовь, и уважение к ушедшим.



На белорусском «Шлягере» Бэ́лза уже во второй раз. Музыкальный академик глубоко изучал творчество Анны Герман и Михаила Танича, поэтому именно он проведёт эти два концерта из фестивальной программы.