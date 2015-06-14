Шведский принц женился: знакомство в ночном клубе закончилось походом к алтарю

Новости Швеции. 36-летний шведский принц Карл Филипп (третий в очереди на престол) и 30-летняя София Хеллквист связали себя узами брака в церкви Слоттсчюрка в королевском дворце в Стокгольме.

После венчания молодожены приветствовали жителей и гостей Стокгольма в свадебном кортеже. В их честь прозвучал салют в 21 пушечный залп. А торжество в прямом эфире транслировал шведский телеканал SVT.







Карл Филипп и София Хеллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе. Встречаться начали год спустя. Выбор принца Карла Филиппа поначалу пришелся не по нраву правящему двору, поскольку София не принадлежала знатному роду.





Девушка, которая в свое время работала фотомоделью для мужских журналов, инструктором по йоге, волонтером, а также официанткой, теперь будет носить титул ее Королевское Высочество принцесса София, герцогиня Вермландская.



В 2010 году София стала одной из основательниц благотворительной организации Project Playground, которая помогает детям-инвалидам в Южной Африке.







В возрасте 20 лет София стала одной из участниц реалити-шоу Paradise Hotel. Сама девушка, комментируя свои увлечения прошлых лет, не раз отмечала: от прошлого не открещивается, потому что все, что сделала, стало для нее настоящим опытом.

София Хеллквист:

Быть может, я не всегда думала о последствиях. Многим хочется воспринимать это как мои ошибки, но для меня это опыт.







За плечами Карла Филиппа военное обучение в ВМС Швеции, в 2014 году ему присвоили звание майора в запасе.