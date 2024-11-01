Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Принимая участие во второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, Александр Лукашенко справедливо отметил, что в современной архитектуре мира понятия «свобода», если и существует, то либо фрагментарно для «избранных», либо эфемерно, когда такие слова, как «независимость», «выбор» и «самостоятельность», произносятся часто, однако по факту курс развития государства имеет выраженный внешний аспект контроля.

Спецификой псевдосвободных стран является политическое, экономическое и психологическое давления с внешних контуров при параллельных попытках поддержать в обществе стойкое убеждение, что свой вектор развития они определили самостоятельно.

И первое, что приходит на ум в контексте самых последних событий из мировой политики, – формирование правительства в якобы независимых странах. Как, например, Грузия или Молдова, где, несмотря на то, что люди свой выбор сделали, все равно предпринимаются попытки его переделать. Инструменты влияния проявляют себя на социально-психологическом уровне, убеждая, что подсчет голосов был просто неправильным. И по-хорошему его переделать бы...