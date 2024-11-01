О понятии «свободы» и выборах. Психолог проанализировала выступление Лукашенко на конференции по евразийской безопасности
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Принимая участие во второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, Александр Лукашенко справедливо отметил, что в современной архитектуре мира понятия «свобода», если и существует, то либо фрагментарно для «избранных», либо эфемерно, когда такие слова, как «независимость», «выбор» и «самостоятельность», произносятся часто, однако по факту курс развития государства имеет выраженный внешний аспект контроля.
Спецификой псевдосвободных стран является политическое, экономическое и психологическое давления с внешних контуров при параллельных попытках поддержать в обществе стойкое убеждение, что свой вектор развития они определили самостоятельно.
И первое, что приходит на ум в контексте самых последних событий из мировой политики, – формирование правительства в якобы независимых странах. Как, например, Грузия или Молдова, где, несмотря на то, что люди свой выбор сделали, все равно предпринимаются попытки его переделать. Инструменты влияния проявляют себя на социально-психологическом уровне, убеждая, что подсчет голосов был просто неправильным. И по-хорошему его переделать бы...
Алена Дзиодзина:
Стоит напомнить, что выборы – это форма участия населения в жизни своей страны, где, отдавая голос за конкретного кандидата, люди решением большинства определяют вектор развития своего государства. Если избирательный процесс происходит своим чередом, согласно всем принятым нормам законодательства, избранным в данной стране, то все в порядке. И тогда уместно говорить про нее в категориях таких понятий, как «свобода», «суверенитет», безопасность личных границ на политическом и социальных уровнях.
«Как правило, говоря о безопасности, подразумевают надежные гарантии защищенности от посягательств на свою территорию», – подчеркнул глава государства во время своего выступления на конференции.
Едва ли, наблюдая за насыщенными событиями грузин или молдаван, можно размышлять в категориях постороннего невмешательства и безопасности личных границ населения граждан. Ведь, подвергая их голоса сомнениям, попытки влиять и на вектор развития государств очевидны, где даже косвенный намек на возможное потепление с неудобными гегемону странами является неприемлемым.
И тут же становится поводом повлиять извне: информационно-психологически на общественность, экономически-санкционно на власть, а порой и при помощи силовых или военных методов. В этом, пожалуй, и есть основная суть того кризиса, о котором говорил Президент во время второй Минской международной конференции по безопасности евразийских стран. Ведь вопрос как никогда актуальный.