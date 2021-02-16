Хирургия уже принимает. Когда в Березино откроются все отделения больницы после коронавируса?

Хирургическое отделение Березинской центральной районной больницы снова принимает пациентов по своему основному профилю. На протяжении нескольких месяцев здесь лечили больных с коронавирусной инфекцией. В стационарных условиях медицинскую помощь получили более 400 человек. Еще 1 500 пациентов наблюдались в амбулаторных условиях.

Мария Цедрик, врач-хирург Березинской центральной районной больницы:

Зачастую сейчас кладут пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то есть поражение сосудов ног. Они в период коронавирусной инфекции не имели возможности лечь прокапаться. Ну и гололедные в том числе. Планируется закрытие второго инфекционного отделения, то есть там будет работать гинекология. Уже сюда пациенты не госпитализируются с коронавирусом, они переводятся в другие больницы – Борисова, Минска, Минской области. Как только последний пациент вылечится, то отделения откроются.