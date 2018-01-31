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Суперлуние, затмение и «голубая Луна»: во сколько белорусам смотреть на небо?

31 января 2018 08:41
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Новости мира. Редкое астрономическое явление: суперлуние ожидает любителей романтики вечером 31 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суперлуние, затмение и «голубая Луна»: во сколько белорусам смотреть на небо?-1

Суперлуние, затмение и «голубая Луна»: во сколько белорусам смотреть на небо?-3

В этот раз оно совпало еще с двумя: затмением и так называемой «голубой Луной». Небесное действо начнется в 17:50. В это время состоится теневое затмение. Край лунного диска приобретет красноватый оттенок, астрономы называют этот факт краснолунием.

Времени любоваться зрелищем будет немного, всего 20 минут. А на протяжении всей ночи можно будет наблюдать суперлуние. Спутник земли будет казаться больше и светить ярче.

# общество # Фотофакт # Астрономия

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