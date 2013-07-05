Штраф за купание в фонтане - от 200 тысяч до 3 миллионов рублей

Новости Беларуси. Ежедневно из фонтанов Минска убирают до 30 килограммов мусора. Чаще всего в сачки так называемых рыболовов попадают бутылки и палочки от мороженого. По результатам зачистки, самый грязный водомет - «Беларусь партизанская» на станции «Могилевская». Раз в две-три недели воду из фонтанов спускают, после чего чистят чаши от грязи и проверяют трубопровод.

Купание в городских водных каскадах запрещено. Это может обойтись от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.