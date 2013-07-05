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На Цнянском водохранилище в Минске открылся после реконструкции пляж №3

05 июля 2013 18:27
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Новости Беларуси. На Цнянском водохранилище открылся после реконструкции пляж номер 3. Площадь благоустроенной зоны отдыха - около 6 гектаров. Проложены пешеходные дорожки, предусмотрена трасса и для велосипедистов, установлено новое оборудование - зонтики, скамейки, раздевалки, урны, мангалы. Оборудована и  спортивная зона с волейбольными площадками, прилегающая к воде береговая часть посыпана песком.

На очереди – обновление пляжа номер 2, сейчас разрабатывается проект его благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

# общество # Отдых

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