На Цнянском водохранилище в Минске открылся после реконструкции пляж №3

Новости Беларуси. На Цнянском водохранилище открылся после реконструкции пляж номер 3. Площадь благоустроенной зоны отдыха - около 6 гектаров. Проложены пешеходные дорожки, предусмотрена трасса и для велосипедистов, установлено новое оборудование - зонтики, скамейки, раздевалки, урны, мангалы. Оборудована и спортивная зона с волейбольными площадками, прилегающая к воде береговая часть посыпана песком.

На очереди – обновление пляжа номер 2, сейчас разрабатывается проект его благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.