В Вилейском районе открылась «социальная дача» для пожилых людей

Новости Беларуси. «Социальная дача» открылась в Вилейском районе. Она расположилась на базе дома сезонного проживания в агрогородке Вязынь. Отдохнуть здесь смогут люди преклонного возраста. А именно, городские жители, которые не имеют собственных приусадебных участков.

Хорошо обустроенный дом со всеми удобствами расположен на берегу Вилейского водохранилища. Одновременно здесь могут проживать до 6 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Социальная дача - пилотный проект. Идея появилась внезапно. Помог опрос, где пенсионеры, у которых нет приусадебных участков, выразили желание выежать летом за город. Социальные работники нашли выход: вариант устроил всех.

Инна Ларина, пенсионерка:

Я была поражена, потому что комфортабельно всё очень устроено для пожилых людей. Это как подарок судьбы, причём такой очень-очень дорогой подарок и желанный.

Зимой - дом сезонного проживания, летом - «социальная дача». Для пожилого человека тут созданы все условия. Просторные комнаты, большая кухня, санузел, телевизор - всё, как дома в городской квартире. Среди помощников - сельчане: они и дров принесут, и печку растопят.

Марина Макарова, специалист ГУ «Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения»:

«Социальная дача» - это возможность для людей пожить в далеке от города и пожить вместе, ведь они приезжают из разных уголков. Это реализация их досуговой деятельности и расширение социальных контактов. Они имеют возможность пообщаться, получить какую-то дополнительную информацию и в «социальной даче» они проживают, как группа взаимопомощи. Они помогают друг другу в быту, помогают приготовить еду, вместе ходят на прогулки, вместе ходят купаться, в лес.

Магазин, почта, амбулатория - всё на месте. К слову, врачи здесь - частые гости, всё-таки пожилые люди, здоровье не то, а значит должен быть повышенный контроль.

Василий Филистович, заведующий Вязынской врачебной амбулаторией УЗ «Вилейская центральная районная больница»:

Один раз в неделю, в любом случае, мы здесь находимся. Смотрим, меряем давление, если нужны какие-то обследования - назначаем лечение. Если надо стационарное лечение, то направляем либо в участковую больницу, либо в отделение центральной районной больницы.

Отдых здесь рассчитан от трёх до пятнадцати дней. Но уже сегодня есть желающие пожить на природе значительно дольше.