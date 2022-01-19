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Анастасия Москвина: «Чувство собственного достоинства белорусов, нации – это тоже очень важно»

19 января 2022 18:21
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Новости Беларуси. Продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-настоящему семейная атмосфера царила сегодня в камерном зале Большого театра. Он объединил всех тех, кто не может остаться в стороне на пути строительства нашего общего будущего.  

Анастасия Москвина: «Чувство собственного достоинства белорусов, нации – это тоже очень важно»-1

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:  
Конечно, национальный вопрос очень важен. Потому что наша независимость, независимость нашей страны – это как никогда актуально. И год назад, и сейчас. И чувство собственного достоинства белорусов, нации – это тоже очень важно. Потому что без нации нет страны.  

Екатерина Дулова о проекте Конституции: «Деятели культуры, театра, искусства, безусловно, должны сказать свое слово». Подробности здесь.  

# Конституция # общество # Ирина Волк # Анастасия Москвина # Фотофакт

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