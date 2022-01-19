Анастасия Москвина: «Чувство собственного достоинства белорусов, нации – это тоже очень важно»

Новости Беларуси. Продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-настоящему семейная атмосфера царила сегодня в камерном зале Большого театра. Он объединил всех тех, кто не может остаться в стороне на пути строительства нашего общего будущего.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

Конечно, национальный вопрос очень важен. Потому что наша независимость, независимость нашей страны – это как никогда актуально. И год назад, и сейчас. И чувство собственного достоинства белорусов, нации – это тоже очень важно. Потому что без нации нет страны.