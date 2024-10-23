Штаб патриотических сил единогласно поддержал дату проведения выборов

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии «Белая Русь»:

Мы должны определиться с правилами игры, четко определить те принципы, на которых будет строиться наша деятельность в электоральный период. Суть этих принципов очень проста. Это сотрудничество, кооперация, взаимная поддержка, нацеленная на обеспечение наилучших условий для прохождения, реализации электоральной кампании.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мы понимаем, что предстоящие выборы – это и экзамен для патриотических сил в том числе. Мы понимаем, что разные силы вокруг нас и будут разные ситуации. Нам нужно быть к ним готовым, выступать единым фронтом, выступать плечом к плечу. И, собственно, об этом мы сегодня и говорили. Ну и плюс, конечно, каждый определяется со своим участием в избирательной кампании, с формами, с методами работы, в том числе и с населением. Потому что разъяснения нашему населению, встречи, диалоговые площадки, которые проходят сейчас, должны, мне кажется, еще больше актуализироваться, потому что людям важно слышать, понимать и участвовать в этих диалоговых площадках. И лидеры мнения, мне кажется, сегодня все должны быть в коллективах.