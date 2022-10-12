«Шрам останется на многие столетия». Беловежская стена – почему редкие животные погибают из-за ошибки поляков?

Новости Беларуси. Подтопления, генетическая угроза для диких животных и ущерб на 6 миллионов белорусских рублей. Наши ученые уже спрогнозировали первые крайне негативные последствия для уникальной экосистемы Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виной всему – польский забор на границе. Его строительство уже завершено, и угрозы из гипотетических с каждым днем превращаются в реальные. Наш корреспондент Кристина Протосовицкая о живом организме, на теле которого теперь – незаживающая рана.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Китайская стена, Берлинская стена – им по популярности в Беларуси уже не уступает Беловежская стена. Пограничный забор – что он из себя представляет? Его высота – порядка 5,5 метра, причем на 1 метр забор уходит глубоко под землю, а протяженность в пределах национального парка – порядка 56 километров. На этом расстоянии всего 24 отверстия для миграции диких животных и около 140 тысяч – для мелких животных. Ученые уже говорят о их бесполезности из-за чудовищно маленького размера. Кроме того, заградительное сооружение имеет около 100 служебных ворот, которые гипотетически можно использовать для миграции диких животных. Но интересный факт: они на сегодня наглухо закрыты. Но и здесь есть один нюанс – поляки настолько спешили с завершением строительства забора, что не учли мнение самих диких животных. При определении мест миграционных отверстий и ворот они не учитывали миграционные коридоры диких животных.

Ужасающие кадры, когда дикие животные оказывались в ловушке из-за пограничных конструкций, облетели многие эфиры и передовицы, правда, не польских каналов и газет. Тут, как говорится, не до свободы слова, когда дело в заборе. Сегодня же массивное сооружение на границе уже попросту не пропустит дикого зверя. Вряд ли зубр или волк сможет постучать в закрытые двери. Белорусские ученые назвали «оправдательные» отверстия в нем для диких животных несостоятельными. И вот почему.

Дмитрий Груммо, директор Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси:

По нашим расчетам только в Беловежской пуще должно быть не меньше 60 проходов. А их на всю территорию 180 километров границы белорусско-польской – 24. Регламент работы непонятен, как они будут работать. Они открыты, кто их будет открывать? То есть животные будут изолированы. Переходов не будет.

Так, ограждение разделило единую, самую крупную в мире группировку зубра, что может привести к ее деградации из-за низкого генетического разнообразия. Это же касается рыси, волка и даже медведя, который впервые за 100 лет проник из Беларуси в Польшу.

Олег Щитов, главный охотовед Национального парка «Беловежская пуща»:

В прошлом году стадо зубров – порядка 20 голов, мы из подкармливали. Они застряли между забором и пограничным ограждением. Мы их кормили, завозили сено, зерно. Но поскольку забор не был завершен, эти зубры вышли на территорию Польши.

Заградительное сооружение в охраняемой зоне нарушило 11 международных конвенций и директив и при проектировании не включало научный анализ и экспертизу. Самые ощутимые последствия, по словам ученых, грозят от изменения водного баланса, что может привести к засухам и подтоплениям площадью более 45 гектаров. По сути, забор выступает в роли очень плохой плотины. А это повлечет гибель фрагментов реликтового древнего леса. К слову, при строительстве уже вырубили 2,5 гектара, свыше тысячи деревьев были повреждены. И это последствия, не считая бытовых и строительных отходов на территории.

Дмитрий Бернацкий, начальник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща»:

Настанут другие времена, когда обстановка нормализуется, и будет принято решение о нецелесообразности существования каких-то заграждений на территории Беловежской пущи. Но сделать это с новым капитальным сооружением будет непросто, учитывая, как оно строилось. Скорее всего, такой шрам в том или ином виде останется на многие-многие столетия.