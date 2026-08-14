В Осиповичах представили передвижную выставку к 15-летию СК Беларуси

К 15-летию Следственного комитета Беларуси организована передвижная выставка. В экспозиции более 50 экспонатов: вещдоки, рабочие инструменты и современные технологии следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители увидели, как развивалась криминалистика: от дактилоскопии до искусственного интеллекта и 3D-моделирования мест происшествий. Генетическая экспертиза теперь восстанавливает полный геном по минимальным биологическим следам.

Дмитрий Авдейчик, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Могилевской области:

Раньше мы искали только отпечатки пальцев, так называемая дактилоскопическая экспертиза проводилась, следы, орудия взлома, следы транспортных средств и все остальное, то есть трасологическая экспертиза. В настоящее время очень широко используется изъятие биологических следов для того, чтобы можно было провести генетическую экспертизу. Доказательства, по которым 99,9% мы будем уверены, что это именно то лицо, которое совершило данное преступление.