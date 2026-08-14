В Осиповичах представили передвижную выставку к 15-летию СК Беларуси

К 15-летию Следственного комитета Беларуси организована передвижная выставка. В экспозиции более 50 экспонатов: вещдоки, рабочие инструменты и современные технологии следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 15-летию Следственного комитета Беларуси организована передвижная выставка. В экспозиции более 50 экспонатов: вещдоки, рабочие инструменты и современные технологии следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетители увидели, как развивалась криминалистика: от дактилоскопии до искусственного интеллекта и 3D-моделирования мест происшествий. Генетическая экспертиза теперь восстанавливает полный геном по минимальным биологическим следам.
Дмитрий Авдейчик, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Могилевской области:
Раньше мы искали только отпечатки пальцев, так называемая дактилоскопическая экспертиза проводилась, следы, орудия взлома, следы транспортных средств и все остальное, то есть трасологическая экспертиза. В настоящее время очень широко используется изъятие биологических следов для того, чтобы можно было провести генетическую экспертизу. Доказательства, по которым 99,9% мы будем уверены, что это именно то лицо, которое совершило данное преступление.
Анна Григорович, жительница Могилева:
Для меня было удивительно сегодня узнать, что, оказывается, помимо основных улик, которые можно потрогать, еще следователи могут брать запахи для распознавания, сравнения.
Отдельный раздел посвящен громким делам, раскрытым за 15 лет. Благодаря работе Следственного комитета преступность в стране сократилась почти на 40%, раскрываемость тяжких преступлений достигла 100%. Из 320 тысяч нераскрытых дел осталось вдвое меньше – в том числе расследованы преступления полувековой давности. Сегодня выставка – в Осиповичах.