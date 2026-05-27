Новый импульс взаимодействия! Беларусь и Зимбабве укрепляют парламентское сотрудничество

Беларусь готова содействовать развитию действующих совместных проектов в Зимбабве, а также запуску новых инициатив. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко во время встречи с председателем Национальной ассамблеи Парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой. Укрепление парламентского сотрудничества подкрепили подписанием соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ – фундамент для активизации сотрудничества и развития двусторонних связей – позволит придать им более системный, предметный и долгосрочный характер. Стороны также расширяют взаимодействие в международных организациях, в том числе в Межпарламентском союзе и Панафриканском парламенте.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сегодня мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи Парламента Зимбабве. Фактически, это наши коллеги, аналог Палаты представителей. У нас сформирована в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу, будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности.

Джейкоб Муденда, председатель Национальной ассамблеи Парламента Зимбабве:

В первую очередь хотел бы поблагодарить господина председателя парламента Республики Беларусь за организацию данного визита. Как мы уже отмечали ранее, сотрудничество между нашими двумя странами происходило на самом высоком уровне. Чего нам не хватало, так это тесного сотрудничества между нашими парламентами, основанного на принципе парламентской дипломатии. Мы обсудили взаимные подходы, и мы рады, что у нас одинаковые подходы к международной повестке. Мы будем сотрудничать на международных конференциях, в различных международных мероприятиях, также в рамках межпарламентского союза.

В 2025 году двусторонний товарооборот Беларуси и Зимбабве составил более 26 миллионов долларов. Лидерами двух государств поставлена задача увеличить эту цифру до 100 миллионов долларов. Беларусь рассматривает Зимбабве в качестве одного из ключевых политических и экономических партнеров в Южной Африке. Также партнеры активно расширяют взаимодействие в промышленности, фармацевтике, образовании и других сферах.