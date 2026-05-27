Порывы ветра до 20 м/с: по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Большая часть территории Беларуси оказалась во власти непогоды. Местами обрушились ливни. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Из-за непогоды в Минской области зафиксировано нарушение электроснабжения более чем в 200 населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минскэнерго» сообщили, что причина большинства отключений – падение деревьев на линии электропередачи. Мобилизованы ремонтные бригады. Специалисты работают на местах, устраняя последствия стихии. А на трассе Бобруйск-Могилев поваленный на дорогу дуб стал причиной затора. Пробка из нескольких десятков машин образовалась неподалеку от поворота на агрогородок Мышковичи. Работники дорожной службы и экипаж ГАИ организовали уборку препятствия. Повреждения получила иномарка. Никто не пострадал. Вырванные с корнем и поваленные деревья также фиксируют в столице.