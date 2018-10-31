Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

Новости Беларуси. Такую квест-игру в павильоне «Экзотариум» проводят впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Такую квест-игру в павильоне «Экзотариум» проводят впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Детям нужно пройти семь станций: во время путешествия им предстоит собрать части древнего амулета, попробовать себя в роли археолога при раскопках и пообщаться с шаманом. Участие в квесте бесплатное, нужно лишь заранее записаться.
Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:
Это, конечно, больше для школьников, потому что здесь нужно показать свою эрудицию. На каникулах игры проводятся ежедневно. Начало в 10:30, 11:00, 14:00 и 14:30.