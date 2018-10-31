Прямой эфир

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

31 октября 2018 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Такую квест-игру в павильоне «Экзотариум» проводят впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев? -1

Детям нужно пройти семь станций: во время путешествия им предстоит собрать части древнего амулета, попробовать себя в роли археолога при раскопках и пообщаться с шаманом. Участие в квесте бесплатное, нужно лишь заранее записаться.

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев? -4

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев? -6

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев? -8

Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:
Это, конечно, больше для школьников, потому что здесь нужно показать свою эрудицию. На каникулах игры проводятся ежедневно. Начало в 10:30, 11:00, 14:00 и 14:30.

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев? -11

# Зоопарк # общество # Наталья Мыслейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея
31 октября 2018 18:41

В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея

Программу семейного капитала могут продлить ещё на 5 лет
31 октября 2018 17:26

Программу семейного капитала могут продлить ещё на 5 лет

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики
31 октября 2018 14:09

Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики