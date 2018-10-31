В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея

Новости Беларуси. По всей стране продолжаются торжества по случаю 100-летия со дня образования комсомола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из парков Гомеля к юбилейной дате 31 октября появилась новая аллея. Сажать деревья пришли вместе сразу несколько поколений комсомольцев. Для того, чтобы отметить памятную дату, выбрали экзотический вид деревьев – сумах.

Лариса Елисеева, житель Гомеля:

Осенью на фоне наших желтых березок они будут давать такую красную линию: с одной стороны это красиво, с другой – символично. Это цвет знамени и комсомольского значка. Комсомольский билет, конечно, у меня есть. И хоть мне много лет, но комсомольский задор не теряю.

Дмитрий Смольский, студент Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого

Мне приятно украшать этот парк. Живу здесь рядом, часто гуляю в этом парке. Приятно будет видеть свой труд, красоту.