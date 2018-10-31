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В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея

31 октября 2018 18:41
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Новости Беларуси. По всей стране продолжаются торжества по случаю 100-летия со дня образования комсомола,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея -1

В одном из парков Гомеля к юбилейной дате 31 октября появилась новая аллея. Сажать деревья пришли вместе сразу несколько поколений комсомольцев. Для того, чтобы отметить памятную дату, выбрали экзотический вид деревьев – сумах.

В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея -4

 

Лариса Елисеева, житель Гомеля:
Осенью на фоне наших желтых березок они будут давать такую красную линию: с одной стороны это красиво, с другой – символично. Это цвет знамени и комсомольского значка. Комсомольский билет, конечно, у меня есть. И хоть мне много лет, но комсомольский задор не теряю.

В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея -7

Дмитрий Смольский, студент Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого
Мне приятно украшать этот парк. Живу здесь рядом, часто гуляю в этом парке. Приятно будет видеть свой труд, красоту.

В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея -10

В год столетия ВЛКСМ в Гомельской области обещают заложить 100 новых аллей. Работы продолжатся до поздней осени.

В одном из парков Гомеля по случаю 100-летия комсомола появилась новая аллея -13

# Парки # общество # Лариса Елисеева # Дмитрий Смольский # Фотофакт

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