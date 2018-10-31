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Программу семейного капитала могут продлить ещё на 5 лет

31 октября 2018 17:26
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Новости Беларуси. Есть вероятность, что на следующем этапе могут разрешить использовать деньги до 18-летия ребенка – например, на покупку жилья и получение образования кого-то из многодетной семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размеров помощи, которую получают мамы в декретном отпуске, также планируют пересмотреть. На начало октября в стране были открыты почти 59 тысяч депозитных счетов семейного капитала на сумму более полумиллиарда долларов.

К слову, в ближайшие три года объемы строительства жилья существенно увеличатся и составят не менее 10 тысяч квартир в год. При таких темпах многодетные семьи в 2021 году будут стоять в очереди на улучшение жилищных условий не более года.

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# Государственная социальная политика # общество

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