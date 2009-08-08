Как простой водолаз заработал 60 000 000 рублей

Ленинским РОВД Могилева против работника ОСВОДа и липового мастера «Горводоканала» в одном лице возбуждено уголовное дело.

Работник могилевского ОСВОДа, воспользовавшись дубликатом трудовой книжки, еще в октябре 2002–го устроился на полную ставку старшим мастером в «Горводоканал». В 8 утра появлялся на планерке в одной организации, а через 15 минут торопился во вторую, где планерка начиналась в 8.30. В конце рабочего дня все повторялось.



Пользуясь служебным положением, он составлял фиктивные табели рабочего времени, в которых указывал якобы выполненную в соответствии с должностными обязанностями работу. За что получал зарплату. За время «трудовой деятельности» в «Горводоканале», закончившейся в апреле этого года, предприимчивый водолаз пополнил свой карман более чем 60 миллионами рублей.