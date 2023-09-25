В Гродно начали вакцинировать против гриппа

Новости Беларуси. Теплая погода не повод расслабляться. Пока осень не принесла в Беларусь сырость и похолодание, время задуматься, как уберечь себя от сезонных болезней. Самый простой и действенный способ – прививка. В Гродно кампания уже стартовала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь защитить от гриппа стараются людей из так называемой категории риска: пожилых, беременных, детей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также медиков. Для них услуга бесплатная. Состав вакцин определили заранее с учетом прогнозов эпидемиологов. В 2023 году прививают российским препаратом, который был произведен в Санкт-Петербурге. Он хорошо переносится пациентами. Иммунитет начинает вырабатываться уже спустя 3-4 недели.

Олег Калягин, пациент Гродненской центральной городской поликлиники: От гриппа первый раз за долгое время. Не больно совершенно. Риск снижается. Я сторонник того, если даже какое-то недомогание бывает легкие, то это не такие серьезные вещи.

Наталия Павлюкевич, врач-терапевт отделения профилактики Гродненской центральной городской поликлиники:

Сейчас у нас повышенная потребность в вакцинации. Особенно люди старше 65 лет активно идут на вакцинацию. Стандартными реакциями на прививку могут быть подъем температуры до 38, которая легко сбивается жаропонижающими препаратами, и местная реакция – отек, покраснение, боль в месте укола.

Чтобы сделать укол здоровья, необходимо обратиться в регистратуру и к участковому терапевту. Параллельно с прививкой от гриппа можно защититься и от коронавируса. Обе вакцины можно ввести и в один день. Но медики все же рекомендуют выдержать двухнедельный интервал между прививками.