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Морской пехотинец дважды Краснознаменного Балтийского флота Валентин Величко и мичман Иван Высоцкий на СТВ

02 февраля 2015 07:52
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Гости программы «Утро. Студия хорошего натсроения» - Иван Высоцкий, прапорщик, морской пехотинец дважды Краснознаменного Балтийского флота и Валетин Величко, мичман дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Кто такой юнга? Чем наполнен день моряка?

Валетин Величко, мичман дважды Краснознаменного Балтийского флота:
Юнга - это юный моряк, который пришёл служить по доброй воле. После окончания школы юнгов, он может трудиться на корабле на ровне с более старшими товарищами.  

Много ли моряков в Беларуси?

Валетин Величко, мичман дважды Краснознаменного Балтийского флота:
Очень много. Насколько я знаю, у нас в школу юнгов пришло около 160 человек - белорусов в 1946 году. После войны, дети, которые остались без родителей, пришли служить на флот. Это минчане, Орша, Узда, Гомель…

Ветераны военно-морского флота собираются сегодня?

Иван Высоцкий, прапорщик, морской пехотинец дважды Краснознаменного Балтийского флота:
Да, собираются. У нас создана общественная организация «Ветераны морской пехоты». Мы постоянно проводим различные мероприятия, где собираются морские пехотинцы с Беларуси, России, Украины… К 9 мая мы готовим открытие Аллеи героев.

# общество # Валентин Величко # Фотофакт # Краснознаменный Балтийский флот # Иван Высоцкий

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