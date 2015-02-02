Единственная в Беларуси девушка-водитель скорой помощи работает в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно работает единственная в Беларуси девушка-водитель «скорой помощи». Анна Лычевская крутит баранку спецавтомобиля уже больше четырех лет. Поменять колесо или даже починить двигатель для нее не проблема. Не говоря уже о том, чтобы за считанные минуты домчаться до места происшествия, когда кому-то необходима экстренная помощь.

Работа у гродненки Анны Лычевской не из простых. Она единственная в республике женщина-водитель «скорой помощи». На первый взгляд, абсолютно мужская профессия для Анны стала любимым делом. К своей «Газели» она относится с особым трепетом, готовит к рейсу задолго до начала смены.

Анна Лычевская, водитель автомобиля скорой помощи:

Масло, жидкость. Все, что положено для выезда. С начала смены работы и в конце работы.

Автомобиль должен работать как часы, утверждает девушка. Ведь обслуживает он особых больных.

Ее скорая — это реанимация на колесах, поэтому выезжает только на экстренные вызовы. А значит и техническое состояние микроавтобуса всегда идеальное.

Казалось бы, уж совсем не женская работа — копаться в двигателе автомобиля. Но и здесь Анна не уступает своим коллегам-мужчинам. Устранить небольшую неполадку ей вполне по силам.

И даже подсказать, как устранить поломку. Ее мнение в таких делах всегда учитывают, хотя сразу девушку в гараже всерьез никто не воспринимал.

Степан Тарас, водитель Гродненской областной медицинской автобазы:

Сначала мы восприняли с настороженностью, но потом быстро влилась в коллектив. Самостоятельно работает хорошо. По всем вопросам можно обращаться.

Водителем «скорой» Анна работает уже четыре года. Говорит, устроилась совершенно случайно. Опыт управления автомобилем уже был: до этого несколько лет колесила по городу в «такси». Но когда решила сменить сферу деятельности, столкнулась с непониманием.

Анна Лычевская, водитель автомобиля скорой помощи:

Попробовала устроиться в автобусный парк, но меня не взяли, наверное, дискриминация. Пришла на «скорую помощь». Встретила знакомого, он предложил, сказал, что нужны водители. Я пришла и меня взяли с легкостью — вот я здесь.

Новый водитель особенно пришелся по душе бригаде медиков. В городе Анна ориентируется идеально, управляет автомобилем с легкостью и, что очень важно, всегда в хорошем настроении.

Сергей Чобитько, врач Гродненской городской станции скорой медицинской помощи:

Мне как мужчине повезло, что я работаю с водителем-женщиной. Очень часто едешь и мужчины, рядом проезжающие на автомобилях, обращают внимание на водителя-женщину. Во-первых, она как профессионал очень хорошо знает город, быстро ездит. Всегда поможет вынести больного, если это нужно. А в нашем деле быстрота немало значит.

На дороге Анна Лычевская водитель хоть и быстрый, но неконфликтный. С лихачами и хамами в споры не вступает, но отстоять свою позицию умеет.

Анна Лычевская, водитель автомобиля скорой помощи:

Я не конфликтую, отношусь спокойно ко всему. Сказали уехать. Если я не считаю нужным, если у меня срочный вызов и я не могу уступить дорогу, значит я никуда не поеду. Я просто закрою дверь и останусь стоять на своем месте.

Такой водитель, говорят коллеги, это и особенность, и гордость гродненской станции «скорой помощи». Женщина в мужском коллективе всегда подразумевает особое, галантное отношение всех без исключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Лычевская, водитель автомобиля скорой помощи:

По поведению мужчины, конечно же, относятся как к женщине. Они, наверное, меня оберегают, любят.