Бывший полковник создал в Минске приют для бездомных и помогает им найти себя и работу

Новости Беларуси. Герой репортажа – в прошлом полковник – сейчас не носит погоны, однако ведет войну с безразличием и одиночеством. 10 лет назад Юрий Мельник создал приют для бездомных, так называемых маргиналов. Людей, оставшихся по разным причинам без крова над головой и средств к существованию. Полковник Мельник подбирает их на улице и помогает не только найти временную крышу над головой, но и отмыться, одеться и даже найти работу.

Правда, на так называемой «фазенде» действуют строгие правила пребывания: не пить, не курить, не конфликтовать. Герой сюжета старается помочь каждому и добрым словом, наставить на путь истинный – ведет духовные беседы.

Эта встреча похожа на встречу старых друзей, и доли правды в этом не отнять: Юрий Иванович и Сергей действительно знают друг друга без малого десяток лет. Съели не один пуд соли, ведь судьба свела их тогда, когда у Сергея не то что работы, но и крыши над головой не было.

О том, как изменилась жизнь бывшего маргинала, мы еще расскажем, а пока – о бывшем офицере, сменившем фронт работы.

Он до сих пор держит строевой шаг и продолжает носить камуфляж, но, трудно поверить, пристанище этого мужчины – ночлежка для нищих. Ее Юрий Иванович организовал сам 10 лет назад.

Юрий Мельник:

Одно из тех мест, где в последнее время приходится находить людей, которые без места жительства, потеряли, может, жилье.

Такие поисковые операции бывший полковник Мельник проводит периодически. Где только не находил он будущих подопечных. Но во дворе сегодня – не судьба, зато возле церкви встречаем Анатолия. Его Юрий Иванович уже хорошо знает. Старик пока не готов променять чердак девятиэтажки на ночлежку, но от угощения не отказывается.

Анатолий уже и не помнит, что такое свой дом. Скитается по свету с конца 80-ых. Говорит, уже привык к такой кочевой жизни. Так, за беседой, и подошли к дому, в котором принимают всех.

Находится так называемый «приют» на окраине Минска в ветхом доме. Между собой постояльцы называют это место «фазендой». За 10 лет через «фазенду» прошло около сотни человек. А сейчас здесь живут 15 мужчин.

Александр – из новичков. В ночлежке он только с вечера. До этого домом бывшему электрику была улица. Семь лет назад мужчина начал опускаться на дно. Вначале – бутылки, а потом и жизни.

Александр Царик:

Злоупотребление алкоголем пошло, сломал себе жизнь. Это дом надежды на восстановление, здесь семья.

Кого только не было в этом приюте: бывшие наркоманы, алкоголики, заключенные. Словом, те, кто не только утратил веру других, но и веру в себя. Нынешние постояльцы удивленно смотрят на гостей, но Ивановичу сейчас не до этого: нужно осмотреть Анатолия.

У Юрия Ивановича, как он сам признается, нет ни выходных, ни отпусков. Такие как Анатолий часто появляются в его приюте. Кто-то, получив помощь, уходит, кто-то остается на неделю, на месяц, на года.

Юрий Мельник:

Эта комната – одна из точек горячих, где идет борьба за духовно-нравственную чистоту. И в первую очередь тех людей, которые очень сложные, которым просто необходима первая помощь. Здесь живут, бывает, четыре-шесть человек. В данный момент здесь находится шесть человек. И здесь приходится мне быть.

Живут люди и в двух других комнатах, есть спальные места и в подсобке. А здесь Юрий Иванович – настоящий хозяин. Подопечные на кухне помогают, но вкуснее Иваныча никто не приготовит. Рецепты армейские: по принципу сытно.

Первая, а потом и вторая тарелка идет на пробу Анатолию, а тот выдает вердикт.

Тем временем Иваныч спешит показать еще одну «горячую точку». Правда, этому домашнему очагу без поддержки никак.

Что и говорить: дом вот-вот должен пойти под снос. Кстати, сруб Иванычу когда-то предоставил его сердобольный товарищ. Далее обставляли жилище своими силами: подбирали выброшенную мебель, матрацы. Совместное хозяйство здесь ведут и по сей день. Ежедневный пункт – заготовка дров.

Кстати, самому полковнику всегда было, где жить: от отца ему осталось полдома в Бобруйском районе. И хотя подопечных он называет своей семьей, есть у мужчины и настоящая семья: бывшая жена и взрослый сын, с которым он всегда на связи.

Юрий Мельник:

То, что нам необходимо на сегодняшний день, это, конечно, получать сердечную радости, помогая другим.

Некоторые постояльцы уже где-то работают. Кстати, есть у приюта и спонсоры. Помогают простые люди. Кто-то едой, кто-то одеждой.

Владимир, заместитель Иваныча по тылу, перебирает очередную партию.

Владимир Савич:

Передали здесь вещи: куртки, рубашки, брюки.

Сам Юрий Иванович посвятить жизнь духовному решил после смерти. Клинической. Выйдя из реанимации, он полностью пересмотрел ценности. Материальные отошли на второй план. Он готов помогать тем, кто уже не может помочь себе сам. Однако есть в приюте и негласный устав, а дальше дело в желании.

Юрий Мельник:

Здесь остаются те люди, которые, опять же, имеют стремление к изменению личной жизни. А это в первую очередь не сквернословить, не пить, не курить. Обычно для рассмотрения я человека беру на три дня. Потом уже, если есть возможность, помогаю, чтобы человек примирился со своими родственниками либо каким-то образом мог посетить какой-то ребцентр.

Библия для каждого постояльца – практически настольная книга. Вот и Сергей не выпускает ее из рук. Мужчина уверен: у него есть шанс начать все с чистого листа. А пока нехотя рассказывает о своей жизни: судимость, алкоголизм, жизнь на улице. А ведь когда-то у него была и настоящая семья.

Сергей Труханович:

Начал просить у Бога прощение, у тех людей, которых обманывал.

То, что второй шанс может выпасть, на своем примере показывает Сергей Дворик. Он полтора года жил в ночлежке у Иваныча, сейчас живет в общежитии и уже семь лет работает на хлебозаводе. Бывший маргинал часто приходит в гости к Юрию Ивановичу, часто разговаривает с постояльцами.

Сергей Дворик:

Я рассказывал, как я шел, как я отлучался от всех своих старых привычек.

За ветхими стенами каждый из жителей этой ночлежки прячет свои мечты. Александр надеется помириться с братом и создать свою семью. Сергей хочет чаще видеться со своими детьми и, возможно, завести еще. А вот у Иваныча планы глобальные: полковник ищет соратников и в дальнейшем хочет продолжить начатое дело уже в Москве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.