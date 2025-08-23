Креативный субботник прошёл в Ленинском районе Минска

С инициативой закупить новое детское оборудование выступили жители. Деньги собирали всем двором. Сегодня идея реализована: новые качели, песочница и площадка для воркаута вот-вот будут доступны для местной детворы. В ближайших планах сделать хорошее покрытие двора и закупить велобоксы.

Татьяна Русецкая:

У большинства жителей домов велосипеды и все это хранится непонятно где, непонятно как, и нам не хватает велобоксов. как в других жилых комплексах, например. Поэтому следующее, что у нас запланировано, это организация места и организация велобоксов для велосипедов, чтобы было комфортно. Поставить велосипед, закрыть и быть уверенным, что с ним ничего не случится.

Также на субботнике жители привели в порядок территорию: очистили цветники, подмели двор, обновили зеленые насаждения. После того, как закончили с делами, всех ждали сладкие угощения.