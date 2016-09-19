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Команда минских школьников заняла второе место на Московской международной олимпиаде

19 сентября 2016 08:42
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В начале сентября в Москве впервые состоялась Международная Олимпиада Мегаполисов. Школьникам из 22 городов мира предстояло выяснить, кто же обладает наилучшим багажом знаний по математике, информатике, физике и химии. Нашу команду представляли лучшие учащиеся из Минска, которые сумели продемонстрировать высокий уровень своей эрудиции. Как проходил отбор участников и как им удалось обойти соперников? В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представители города Минска на первой Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира – Илья Морозов, Анастасия Волчек, Алексей Гороховский, Александр Зык, руководитель команды.

# общество # Фотофакт # Таланты Беларуси

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