Команда минских школьников заняла второе место на Московской международной олимпиаде

В начале сентября в Москве впервые состоялась Международная Олимпиада Мегаполисов. Школьникам из 22 городов мира предстояло выяснить, кто же обладает наилучшим багажом знаний по математике, информатике, физике и химии. Нашу команду представляли лучшие учащиеся из Минска, которые сумели продемонстрировать высокий уровень своей эрудиции. Как проходил отбор участников и как им удалось обойти соперников? В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представители города Минска на первой Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира – Илья Морозов, Анастасия Волчек, Алексей Гороховский, Александр Зык, руководитель команды.