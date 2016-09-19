Военные учения в Витебской области: под Лепелем развернулась антитеррористическая операция

Новости Беларуси. Настоящая антитеррористическая операция развернулась под Лепелем. В ходе учений в Витебской области военные освободили административное здание. По легенде, его захватили боевики, угрожая стабильности в целом регионе.

В командно-штабном учении Вооруженных Сил задействовано свыше семи тысяч человек.

Среди решаемых задач – пресечение попыток нарушения государственной границы как на суше, так и в воздухе, участие в ликвидации последствий аварий техногенного характера, выявление и уничтожение лагерей боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-Западного опаретивного командования:

Именно данные учения и проводятся исходя из анализа развития форм и способов вооруженной борьбы. То, что как раз в настоящее время непосредственно применяется в различного рода вооруженных конфликтов.