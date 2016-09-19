Единственная в Беларуси женщина-дирижёр Марина Третьякова: Женщина в сфере мужчин должна быть лучше!

Её творческий багаж поражает: она дирижировала классической опереттой и рок-оперой, концертами симфонического оркестра и балетом. Её репертуар вошли произведения Штрауса, Кальмана, Легара и Римского-Корсакова.

В каждом из них она сумела найти удовольствие не только для себя, но и для своих музыкантов.

Сегодня мы знакомимся с потрясающим женщиной-дирижером Мариной Третьяковой.

В её судьбе всегда присутствовала музыка. Ещё в детстве Марина брала уроки фортепиано в родном Гомеле. Однако так и не стала выдающейся пианисткой. Педагог посоветовал попробовать девушке себя в чём-нибудь другом. Потому уже в Гомельское музыкальное училище она поступала на хоровое дирижирование. А после – с успехом закончила столичную академию музыки и волею судеб оказалась в Херсоне, где ей впервые предложили стать дирижером оркестра в театре.

Вернувшись в родную Беларусь, она вновь поступила в Академию музыки. С успехом пройдя все испытания, Марина всё же стала профессиональным оркестровым дирижером, но уже сегодня она с лёгкостью вплетает звуки различных инструментов в удивительную музыку, которая проникает в самое сердце и раскрывает невероятную палитру состояний.

Умение чувствовать слушателей и музыкантов – бесценный дар, которым обладает Марина Третьякова. Сегодня – она единственная женщина-дирижёр не только в Белорусском государственном академическом театре, но во всей стране.

В этой женщине сплелись невероятно сильный характер, непревзойдённый талант и немыслимое упорство. Они и позволили Марине Третьяковой доказать всем, что она не хуже мужчин может справиться с непростой задачей – дирижированием профессиональным оркестром.