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«Он нападать не будет». Правда ли безопасно просто наблюдать за белоголовым сипом?

13 июня 2023 15:46
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Новости Беларуси. На севере Беларуси замечен белоголовый сип. Хищная птица орудует в Лиозненском районе. Ее естественная среда обитания – Южная Европа, Северная Африка и Азия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он нападать не будет». Правда ли безопасно просто наблюдать за белоголовым сипом?-1

Как занесло пернатого странника в наши края, пока непонятно. Есть лишь предположения, учитывая, что грифы летают высоко. Возможно, этот попал к нам с потоком теплого воздуха. Любители живой природы устроили на крылатого странника настоящую фото- и видеоохоту. Только вот гость позировать на камеру не настроен и наводит лишь страх.

Белоголовый сип уже разорил три гнезда аистов. Жители возмущены, но сделать с этим ничего не могут. Этот вид птиц у нас не зарегистрирован вовсе. В России хищник занесен в Красную книгу.

«Он нападать не будет». Правда ли безопасно просто наблюдать за белоголовым сипом?-4

Людмила Федоренко, жительница деревни Выходцы:
Мы, конечно же, переживаем за свою природу в первую очередь, то, что погибают молодые аистята. Мы боролись как могли, до последнего. Но так мы спасти и не смогли. Потом, во вторую очередь, мы боялись, конечно, за свои хозяйства, есть птицы свои во дворах. А вдруг? Мы же не знаем, как он охотится, на кого.

«Он нападать не будет». Правда ли безопасно просто наблюдать за белоголовым сипом?-7

Инна Субботина, орнитолог-любитель:
Он нападать не будет. Он, во-первых, не приспособлен для активной охоты – он падальщик. Он питается мертвой добычей, ну или умирающей, которая малоподвижная или неподвижная. А тех же самых кур, котов, собак, детей – их уже нужно ловить, он этого делать не будет.

«Он нападать не будет». Правда ли безопасно просто наблюдать за белоголовым сипом?-10

Впервые такая птица была замечена на территории нашей страны почти 100 лет назад в Витебском районе. За это время повторные случаи фиксировались всего восемь раз.

# Птицы # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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