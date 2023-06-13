«Он нападать не будет». Правда ли безопасно просто наблюдать за белоголовым сипом?

Новости Беларуси. На севере Беларуси замечен белоголовый сип. Хищная птица орудует в Лиозненском районе. Ее естественная среда обитания – Южная Европа, Северная Африка и Азия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как занесло пернатого странника в наши края, пока непонятно. Есть лишь предположения, учитывая, что грифы летают высоко. Возможно, этот попал к нам с потоком теплого воздуха. Любители живой природы устроили на крылатого странника настоящую фото- и видеоохоту. Только вот гость позировать на камеру не настроен и наводит лишь страх.

Белоголовый сип уже разорил три гнезда аистов. Жители возмущены, но сделать с этим ничего не могут. Этот вид птиц у нас не зарегистрирован вовсе. В России хищник занесен в Красную книгу.