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Профсоюзы 30 марта бесплатно проведут выездные консультации

30 марта 2023 07:04
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Новости Беларуси. Восстановить справедливость и защитить права. Профсоюзы сегодня, 30 марта, по всей стране проведут выездные консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юридическую помощь бесплатно готовы оказать около сотни специалистов ФПБ. Как правило, на правовых приемах присутствуют и работники прокуратуры.

Профсоюзы 30 марта бесплатно проведут выездные консультации-1

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Федерация профсоюзов Беларуси и ее правовая инспекция на постоянной основе каждый месяц в последний четверг проводят республиканские профсоюзные приемы граждан. Наши профсоюзные юристы выезжают во все регионы республики и одновременно принимают граждан на территории района и на предприятии, которое определено.

Профсоюзы 30 марта бесплатно проведут выездные консультации-4

Как показывает практика, профсоюзные юристы добиваются справедливости, помогают составить процессуальные документы и обращения в соответствующие службы и госорганы. Время и место приема можно узнать на сайте Федерации.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Марина Лазарь # Фотофакт

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