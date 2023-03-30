Профсоюзы 30 марта бесплатно проведут выездные консультации

Новости Беларуси. Восстановить справедливость и защитить права. Профсоюзы сегодня, 30 марта, по всей стране проведут выездные консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юридическую помощь бесплатно готовы оказать около сотни специалистов ФПБ. Как правило, на правовых приемах присутствуют и работники прокуратуры.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Федерация профсоюзов Беларуси и ее правовая инспекция на постоянной основе каждый месяц в последний четверг проводят республиканские профсоюзные приемы граждан. Наши профсоюзные юристы выезжают во все регионы республики и одновременно принимают граждан на территории района и на предприятии, которое определено.