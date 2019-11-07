«Школа родителей» и кризисный центр: кто может рассчитывать на помощь?

О том, когда появились первые SOS - деревни рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

На помощь и даже временный приют могут рассчитывать отчимы-мачехи, попавшие в сложную ситуацию, приемные, профессиональные и несовершеннолетние родители.

Татьяна Шман, руководитель отдела поддержки семьи и ребенка, руководитель проекта школа родителей «SOS – детская деревня Могилев»:

Одна из историй была, когда она собиралась отказываться от ребенка. Не потому, что не хотела, а ее пугало, что будет маленький ребенок, с которым она абсолютно не понимает, что делать. За руку практически учили ее, что нужно покупать, что нужно готовить малышу, как с ним нужно общаться.

Профессиональные замещающие семьи в Беларуси существуют чуть более 20 лет.