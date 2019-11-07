«Школа родителей» и кризисный центр: кто может рассчитывать на помощь?

Здесь, в Могилеве, решили не ограничиваться привычными функциями помощи семьям. Создали «школу родителей» и кризисный центр.
О том, когда появились первые SOS-деревни рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Здесь, в Могилеве, решили не ограничиваться привычными функциями помощи семьям. Создали «школу родителей» и кризисный центр.
О том, когда появились первые SOS-деревни рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
На помощь и даже временный приют могут рассчитывать отчимы-мачехи, попавшие в сложную ситуацию, приемные, профессиональные и несовершеннолетние родители.
Татьяна Шман, руководитель отдела поддержки семьи и ребенка, руководитель проекта школа родителей «SOS – детская деревня Могилев»:
Одна из историй была, когда она собиралась отказываться от ребенка. Не потому, что не хотела, а ее пугало, что будет маленький ребенок, с которым она абсолютно не понимает, что делать. За руку практически учили ее, что нужно покупать, что нужно готовить малышу, как с ним нужно общаться.
Профессиональные замещающие семьи в Беларуси существуют чуть более 20 лет.
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