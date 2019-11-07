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«Школа родителей» и кризисный центр: кто может рассчитывать на помощь?

07 ноября 2019 19:18
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Здесь, в Могилеве, решили не ограничиваться привычными функциями помощи семьям. Создали «школу родителей» и кризисный центр.

О том, когда появились первые SOS-деревни рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Школа родителей» и кризисный центр: кто может рассчитывать на помощь?-1

На помощь и даже временный приют могут рассчитывать отчимы-мачехи, попавшие в сложную ситуацию, приемные, профессиональные и несовершеннолетние родители.

«Школа родителей» и кризисный центр: кто может рассчитывать на помощь?-4

Татьяна Шман, руководитель отдела поддержки семьи и ребенка, руководитель проекта школа родителей «SOS – детская деревня Могилев»: 
Одна из историй была, когда она собиралась отказываться от ребенка. Не потому, что не хотела, а ее пугало, что будет маленький ребенок, с которым она абсолютно не понимает, что делать. За руку практически учили ее, что нужно покупать, что нужно готовить малышу, как с ним нужно общаться.

Профессиональные замещающие семьи в Беларуси существуют чуть более 20 лет. 

Подробности – в видеоматериале

# Дети и родители # общество # Татьяна Шман # Фотофакт

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