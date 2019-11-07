«Не мы же к вам ездим, а вы к нам». Белорус рассказал, почему уехал из Минска в глубинку и стал рыбаком

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Белорусский агрогородок стал всемирно известным брендом. По нашему образу и подобию деревни построены в Венесуэле и Азербайджане. Каждая деревня сохранила свою аутентичность. И теперь белорусы уже едут из города – поближе к истокам.

Валерий, хотя среди местных он больше известен как Будулай, когда-то променял столицу на сельские просторы. Тем более современная белорусская деревня – это микс цивилизации и натуралистичности.

Валерий Ефремов, рыбак:

В 1991 году, когда все сыпаться начало, я приехал и остался. Сначала два месяца пожил, потом уехал обратно в Минск. На контрасте понял, что здесь лучше, и в 1994 году переехал и остался.

Почему раньше народ в столицу рвался? Три канала телевидения, магазины рядом с продуктами. Сейчас магазины есть все. Не мы же к вам ездим, а вы к нам.