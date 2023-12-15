Марафон добра «Наши дети» стартовал с размахом – эмоции юных белорусов

С небывалым размахом дан старт главному зимнему благотворительному марафону «Наши дети», который уже более четверти века под патронатом Президента объединяет и радует юное поколение белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная новогодняя традиция обрела новый формат. В поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще 15 декабря съехались ребята из разных уголков Брестской области, чтобы погрузиться в неповторимую атмосферу. А в режиме онлайн с большого экрана к ним присоединились ровесники из остальных регионов.

Я загадала, чтобы у меня в семье все было хорошо, и мы никогда не ссорились с подружками.

Я загадала, чтобы никогда не было войны, все жили дружно.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Это уже стало брендом Республики Беларусь, потому что дарить добро для нас, белорусов, для детей, это очень важно, трепетно, потому что мы все превращаемся в этот момент в детей. Мы окунаемся в наше детство. Наши мечты сбываются, от эмоций, которые дарят нам дети, мы становимся счастливее. И весь мир становится счастливее и добрее.

Начало долгожданного мероприятия получилось теплым и трогательным. Гости праздника запустили работу «Беловежской почты добра», которая принимает письма с сокровенными мечтами детей. Их Дед Мороз получает много, и теперь задача взрослых – исполнить загаданное в течении ближайшего месяца. Подарки и поздравления получат более миллиона маленьких белорусов.