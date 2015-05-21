Шклов: Местный профком собрал средства на речевой аппарат для 3-летнего мальчика

Новости Беларуси. Одна из главных задач, которая стоит 21 мая перед профсоюзами – это конкретная помощь людям. И таки примеров немало. Так, Семье Ходосевич из Шклова местный профком без преувеличения дал надежду на будущее.

Еще год назад этот трехлетний малыш из райцентра Шклов не слышал ни единого звука. Рома появился на свет практически глухим. Столичные медики констатировали: без операции и специального речевого процессора ребенок обречен на вечную тишину.

Собрать круглую сумму денег у обычной семьи из райцентра не получалось. На помощь пришел местный профсоюз, где отец Романа, Сергей Ходосевич, работает мастером, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Тараканова, председатель профсоюзного комитета Шкловского жилищно-коммунального хозяйства:

Когда Сергей обратился к нам за помощь, чтобы собрать средства на приобретение речевого аппарата для его сына, мы всем миром, включая профком, все работники коммунальной службы собрали необходимую сумму.

После операции Роман проходит реабилитацию. Понемногу, но уже что-то говорит. Медики делают хорошие прогнозы. У семьи Ходосевич появилась надежда на будущее.

Ольга Ходосевич, мама Романа:

Мы с мужем очень благодарны профсоюзу за то, что они оказали нам помощь. Когда муж сказал, что профсоюз поможет, легче стало на душе, даже спать по ночам стала.

Сергей Ходосевич, отец Романа:

У нас есть все шансы, что он пойдет в общеобразовательную школу и получал образование наравне со всеми здоровыми детьми.

К школе Роману понадобится новый речевой процессор. Об этом семье Ходосевич сообщили врачи. Но у родителей мальчика есть надежный помощник. В профсоюзе уже начали сбор средств на его покупку.