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Губернатор Минской области Семен Шапиро провел прием граждан Мядельского района

21 мая 2015 14:59
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Новости Беларуси. Очередной прием граждан провел губернатор Минской области Семен Шапиро. Со своими наболевшими вопросами к председателю облисполкома обратились жители Мядельского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За три часа глава области рассмотрел более десяти вопросов. Обращения касались жилищных, землеустроительных тем, реализации инвестпроектов.

Отдельной темой стало газификация агрогородков. Глава региона обратил внимание, что очередность подведения инженерных коммуникаций определяется местными властями, официально утверждена и опубликована в районных газетах. И этот процесс будет системным.

# общество # Прием граждан # Семен Шапиро

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