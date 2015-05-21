Около 350 тысяч школьников отправятся в 2015 году на оздоровительный отдых в летние лагеря Беларуси

Новости Беларуси. Около 350 тысяч школьников отправятся в 2015 году на оздоровительный отдых в летние лагеря. Из них 200 тысяч – в детские центры с дневным пребыванием и почти 150 – с круглосуточным.

Особенностью летней оздоровительной кампании станет увеличение количества профилей в лагерях: занятия по интересам смогут найти юные экологи, поэты, лингвисты и спортсмены.

Сезон отдыха для школьников начнется уже 27 мая и продлится до конца лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:

Активная подготовка к летней оздоровительной кампании велась в апреле и практически уже в настоящее время все лагеря готовы к приему детей. Где-то сейчас осуществляется приемка этих лагерей, государственная приемка этих лагерей. Где-то еще заканчиваются ремонтные работы. Самым первым у нас стартует Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок».

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Отдохнет у нас почти 5800 детей за летние смены. Опять же, мы разворачиваем палаточные лагеря. В этом году будет профильных лагерей там значительно больше, тематика расширяется, появляется лингвистический лагерь.