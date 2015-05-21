21 мая на Кургане Славы дан старт VII Съезду Федерации профсоюзов Беларуси

Новости Беларуси. Место встречи — Курган Славы. Именно здесь 21 мая дан старт Седьмому съезду Федерации профсоюзов Беларуси.

Это символичное место выбрано неслучайно. В год празднования 70-летия Великой Победы Федерация профсоюзов Беларуси выступила с инициативой реконструкции мемориального комплекса «Курган славы».

К юбилейной дате он предстал перед участниками торжеств в обновленном виде. Отреставрировано панно, заменен гранит на смотровой площадке, появилась современная подсветка. С вершины мемориала сегодня звучал колокол Победы, который, к слову, побывал на Эльбрусе. На вершину горы его доставила команда альпинистов во время восхождения, приуроченного к юбилейной дате окончания Великой Отечественной.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Это год 70-летия Великой Победы. Курган Славы – это тот мемориал, который профсоюзы всем активом реконструировали, ремонтировали для того, чтобы он ко Дню Победы был в торжественном, праздничном виде. И отсюда мы сегодня символично стартуем к началу нашего съезда.

Съезд продолжит свою работу завтра. Наиболее важные темы, которые намерены обсудить делегаты, – обеспечение социальных гарантий, вопросы охраны труда.

В форуме участвуют около 500 делегатов, высшие должностные лица страны и руководители предприятий. Приехали и зарубежные гости, в том числе из России, Литвы, Италии и Вьетнама.

Чинция Делла Порта, секретарь по международным вопросам Союза профсоюзов базовых отраслей Италии:

Я здесь для того, чтобы мы могли расширить сотрудничество между профсоюзными организациями Беларуси и Италии. Мы хотим обсудить пути дальнейшего взаимодействия и то, как мы можем еще эффективнее защищать интересы трудящихся наших стран.

Петр Ахраменко, председатель профкома первичной профсоюзной организации ОАО «Гомсельмаш»:

Сегодня, конечно, необходима, в том числе, и материальная поддержка наиболее высококвалифицированных работников для того, чтобы удержать их на рабочих местах. Мы не только со своей стороны, но и совместно с нанимателем должны сегодня выработать те рычаги, чтобы, прежде всего, материально поддержать именно эту категорию работников.