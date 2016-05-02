Шествие памяти и вечерний концерт — Площадь Победы станет центром мероприятий в Минске 9 мая

Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре Минска в эти минуты проходит уже вторая репетиция шествия памяти, которое зрители смогут наблюдать в столице 9 мая. По этой причине движение транспорта на некоторых улицах, которые ведут к площади Победы, ограничат до 21.00. Разумеется, шествие не единственное праздничное действо, хоть и самое масштабное. Только в Минске в День Победы пройдет более 70 мероприятий, а финальной нотой праздника по традиции станет салют.

За моей спиной проходит репетиция шествия памяти ко Дню Победы. Прямо сейчас можно наблюдать, как отрабатывают шаг лучшие силы Минского гарнизона. У военнослужащих почетная миссия. Они пронесут знамя Победы и штандарты трёх Белорусских и Первого Прибалтийского фронтов, силами которых и была освобождена Беларусь.

Старт от перекрестка с улицей Янки Купалы. По традиции, именно знаменосцы возглавят центральную колонну, которая будет двигаться по проспекту Независимости к площади Победы.

Традиционное шествие в этом году пройдет по нетрадиционному сценарию. Впервые три колонны, в составе которых будут дипломаты, спортсмены, артисты и активная молодежь, начнут движение с трех точек — улицы Захарова, Киселева и проспекта Независимости. Всего более 5 тысяч человек. Все они сойдутся на площади Победы, где их встретят главные гости праздника — ветераны.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Люди, идущие в колоннах, будут нести портреты героев войны либо своих родственников, которые принимали участие в боевых действиях либо трудились в тылу. Это еще раз подчеркнет единение всего народа в этот великий праздник.

А настроение празднику обеспечит военный оркестр. И пока солдаты чеканят поступь, музыканты, шагу в такт, играют традиционный военный марш.

А под мелодии знаменитого «Майского вальса» на площади Победы в костюмах разных эпох закружатся пары. Этот танец станет своеобразной иллюстрацией послевоенной истории Беларуси. Движения в ритме «три-четверти» отрабатывают и сегодня. С неподдельным любопытством за хореографией наблюдают прохожие.

Белорусы:

Сама по себе песня «Майский вальс» уже вызывает особые ощущения, особые чувства. На самом деле пока мы приближались сюда, к площади, услышав «Майский вальс», сразу мурашки по коже.

Музыка такая знакомая, трогает за душу, поэтому остановились, надо посмотреть.

Музыкальное настроение праздника продолжит и вечерний концерт на площадке у Вечного огня. Впервые здесь прозвучат песни военных лет в исполнении президентского оркестра и звезд эстрады. А кульминацией Дня Победы, по традиции, станет праздничный салют. В 10 вечера залпы разукрасят небо в Минске и во всех областных центрах страны.

Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Впервые приобретены новые красочные фейерверочные изделия, которые носят названия «красный мак», «бархат», «герань». И это зрелище обещает быть очень красивым и красочным.

Всего 9 мая по всей стране пройдет порядка тысячи мероприятий. Только в Минске их будет более 70. К празднику также благоустроят все мемориалы и памятники воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.