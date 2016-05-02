Война и мир ефрейтора Богачева: ветеран о том, как брали Берлин и трофейной подушке

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета — как раз один из тех, кто завоевал Великую Победу. На фронт житель деревни Рыбаки Витебского района Владимир Богачев ушел в 16 лет. Он дошел до Берлина и встретил Победу у стен Рейхстага! А сегодня — накануне 9 Мая — ветеран вместе с нашей съемочной группой отправился на экскурсию в Витебск, где и поделился своими воспоминаниями.

Перед картиной, пропитанной эмоциями Победы, он простоит несколько минут. Расскажет, как красное знамя водружал на Рейхстаг сначала его товарищ Гриша Булатов, потом – Егоров и Кантария. И дерзко улыбнется, когда вспомнит захваченных там же, в Берлине, немецких офицеров с необычными погонами.

Владимир Богачев, ветеран Великой Отечественной войны:

300 человек было. Только что запомнилось мне: у нас звездочки, а у них кубики. Так я двум сорвал, не выдержал.

Тогда 16-летний Володя Богачев без раздумий ринулся на войну. Строил мосты для переправы, ходил в разведку, не единожды был ранен. Но всегда шел впереди.

В витебском музее Миная Шмырева, известного в народе как Батьки Миная, ефрейтор Богачев впервые. И, как почетному гостю, почетная миссия: написать несколько слов и оставить автограф благодарным потомкам.

Артем Тустов, младший научный сотрудник Витебского областного музея Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева:

С каждым годом их становится все меньше. Мы всегда их помним и будем помнить.

А дома ветеран достанет фотографии с фронтовыми друзьями. Десятки поздравительных открыток с Днем Победы. И покажет обычную, на первый взгляд, подушку. А ведь ей – больше 70 лет. И набита она алой тканью. Материал молодой боец отправил на родину посылкой сразу после Победы. Как привет из павшего Берлина.

Владимир Богачев:

Идем на проходе перина такая разорванная, а это такое хорошее красное, крепкое. Я говорю, если жив мой отец, он портной, он может насыпку пошьет.

А завершится этот насыщенный для ветерана день на Аллее воинской славы в Витебске. Он окинет взглядом выставленную здесь боевую технику и заметит:

Владимир Богачев:

Это большие заботы государству, что все это смогли сделать, что не забывают.

И даже вспомнит куплет из песни, которую пел когда-то под пулями врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Богачев:

В дни суровые в бой уходил я, когда землю терзали враги. Обо всем напиши, дорогуша, синеглазая чайка моя.