Вместо склада – алтарь: в Мстиславле всем миром восстанавливают старинную церковь

Новости Беларуси. В Мстиславле восстанавливают старинную церковь. Она была построена еще в 1834 году. И поначалу была главным храмом города. Более чем за полторы сотни лет здание успело стать очевидцем войны, гонений на религию и не только.

Валентина Тимашкова уже второй раз перечисляет пожертвование в благотворительный фонд – на возрождение историко-культурных ценностей Мстиславля. Как работница музея она прекрасно понимает, насколько важное дело затеяно.

Валентина Тимашкова, научный сотрудник Мстиславского районного историко-археологического музея:

К нам в Мстиславль приезжает много туристов из Беларуси, России. И когда мы показываем, то всегда эта церковь представляет интерес у туристов.

Подруги Ольга и Светлана каждый день проходят мимо здания церкви. На работу и обратно. Только раньше смотрели на руины, а теперь на бурлящую работу. Когда был брошен клич, говорят, не сомневались: надо помочь, и сбросились, кто сколько мог.

Светлана Прудникова, житель Мстиславля:

Наш город красивый, хочется, чтобы стал еще краше.

Свято-Троицкая церковь была построена в 1834-ом году. И поначалу была главным соборным храмом города. Ее уже восстанавливали – после большого пожара 150 лет назад. За свой век она видела немало: войны, гонения на религию, рассвет и упадок. В советское время, эпоху атеизма, здесь находилось строительное училище. Теперь здание снова будет использоваться по назначению.

Глобальной перестройки внутри храма не требуется. Помещения, где недавно проводились занятия для будущих строителей, будут отданы под классы воскресной школы. Ну, а на место складских помещений вернется алтарь. Православная епархия совсем скоро займется его оформлением.

Завершить восстановление церкви планируется осенью уже этого года. Сейчас строители заканчивают монтаж кровли. На очереди отделочные работы и установка куполов. Так что в следующий праздник Пасхи и в Светлую седмицу здесь точно будут звонить колокола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.