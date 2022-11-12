«Этот мост жизненно важный». Военные возводят наплавной мост через Сож между Чериковским и Краснопольским районами

Новости Беларуси. Чериковский и Краснопольский районы соединит наплавной мост через реку Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чериковский и Краснопольский районы соединит наплавной мост через реку Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его сооружают военные понтонеры. Переправа соединит на время реконструкции основного путепровода, которую планируют завершить к концу 2023 года.
Вера Башкирова, местная жительница:
Этот мост жизненно важный нам. Во-первых, мы не отрезаны от Черикова. Здесь больница, магазины, общение и жизнь. А если не будет моста, нам придется объезжать через два города – Краснополье, Славгород. Это более 100 километров в один конец.
Василий Наумов, командир понтонно-мостового батальона:
Исходя из инженерной разведки, было принято решение наводить мостовую переправу длиной 93 метра. Где у нас будут два береговых звена и 12 речных звеньев.
Длина наплавного моста около 100 метров, грузоподъемность – 60 тонн. По нему будут ходить пешеходы и автотранспорт. Мост планируют оборудовать освещением и дорожными знаками.