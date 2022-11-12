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«Этот мост жизненно важный». Военные возводят наплавной мост через Сож между Чериковским и Краснопольским районами

12 ноября 2022 09:55
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Новости Беларуси. Чериковский и Краснопольский районы соединит наплавной мост через реку Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Этот мост жизненно важный». Военные возводят наплавной мост через Сож между Чериковским и Краснопольским районами-1

Его сооружают военные понтонеры. Переправа соединит на время реконструкции основного путепровода, которую планируют завершить к концу 2023 года.  

«Этот мост жизненно важный». Военные возводят наплавной мост через Сож между Чериковским и Краснопольским районами-4

Вера Башкирова, местная жительница:  
Этот мост жизненно важный нам. Во-первых, мы не отрезаны от Черикова. Здесь больница, магазины, общение и жизнь. А если не будет моста, нам придется объезжать через два города – Краснополье, Славгород. Это более 100 километров в один конец.  

«Этот мост жизненно важный». Военные возводят наплавной мост через Сож между Чериковским и Краснопольским районами-7

Василий Наумов, командир понтонно-мостового батальона:  
Исходя из инженерной разведки, было принято решение наводить мостовую переправу длиной 93 метра. Где у нас будут два береговых звена и 12 речных звеньев.  

«Этот мост жизненно важный». Военные возводят наплавной мост через Сож между Чериковским и Краснопольским районами-10

Длина наплавного моста около 100 метров, грузоподъемность – 60 тонн. По нему будут ходить пешеходы и автотранспорт. Мост планируют оборудовать освещением и дорожными знаками.  

# Мосты Беларуси # общество # Василий Наумов # Вера Башкирова # Фотофакт

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