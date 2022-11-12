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Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»

12 ноября 2022 09:01
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Новости Беларуси. Осень – время наведения порядка, посадки деревьев и подготовки к зиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О работе коммунальных служб и тех, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее. А также контроль и поддержка городских властей и депутатов.  

Об этом и не только в воскресном выпуске ток-шоу «Большой город».  

На субботник как на праздник! Что привлекает людей в коллективном труде?  

Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Естественно, должен быть креативный субботник. А заманиваем мы напрямую шоколадками.  

Что беспокоит жителей столицы и куда обращаться, если что-то пошло не так?  

Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Мы настроены на то, чтобы оперативно устранять те обращения, которые поступают от наших жителей.  

Умеют ли минчане экономить на услугах ЖКХ и что влияет на «вес» жировки?  

Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Люди привыкли экономить. Колоссальный, конечно, вклад, как бы ни казалось, это, может быть, банальным, внесли дети.  

Кто такие КОТОСы и почему люди сами берут в руки метлы и лопаты?  

Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Берут эту лопату, убрали свое место перед тем, как поставить машину. Все, поставили, запарковали, положили лопату.  

Как стимулирует на трудовые достижения признание заслуг? И почему доброе слово и сотруднику ЖКХ приятно?  

Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Нету лучше жениха, чем сотрудник ЖКХ.  

Ток-шоу «Большой город». Воскресенье, 13 ноября, 10:00. Обсудим работу ЖКХ и вместе подумаем, как сделать ее лучше и доступнее для людей.  

# ЖКХ # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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