Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Осень – время наведения порядка, посадки деревьев и подготовки к зиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О работе коммунальных служб и тех, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее. А также контроль и поддержка городских властей и депутатов.
Об этом и не только в воскресном выпуске ток-шоу «Большой город».
На субботник как на праздник! Что привлекает людей в коллективном труде?
Естественно, должен быть креативный субботник. А заманиваем мы напрямую шоколадками.
Что беспокоит жителей столицы и куда обращаться, если что-то пошло не так?
Мы настроены на то, чтобы оперативно устранять те обращения, которые поступают от наших жителей.
Умеют ли минчане экономить на услугах ЖКХ и что влияет на «вес» жировки?
Люди привыкли экономить. Колоссальный, конечно, вклад, как бы ни казалось, это, может быть, банальным, внесли дети.
Кто такие КОТОСы и почему люди сами берут в руки метлы и лопаты?
Берут эту лопату, убрали свое место перед тем, как поставить машину. Все, поставили, запарковали, положили лопату.
Как стимулирует на трудовые достижения признание заслуг? И почему доброе слово и сотруднику ЖКХ приятно?
Нету лучше жениха, чем сотрудник ЖКХ.
Ток-шоу «Большой город». Воскресенье, 13 ноября, 10:00. Обсудим работу ЖКХ и вместе подумаем, как сделать ее лучше и доступнее для людей.