Что влияет на «вес» жировки и как ЖКХ выполняют работу? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Осень – время наведения порядка, посадки деревьев и подготовки к зиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О работе коммунальных служб и тех, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее. А также контроль и поддержка городских властей и депутатов. Об этом и не только в воскресном выпуске ток-шоу «Большой город». На субботник как на праздник! Что привлекает людей в коллективном труде?

Естественно, должен быть креативный субботник. А заманиваем мы напрямую шоколадками. Что беспокоит жителей столицы и куда обращаться, если что-то пошло не так?

Мы настроены на то, чтобы оперативно устранять те обращения, которые поступают от наших жителей. Умеют ли минчане экономить на услугах ЖКХ и что влияет на «вес» жировки?

Люди привыкли экономить. Колоссальный, конечно, вклад, как бы ни казалось, это, может быть, банальным, внесли дети. Кто такие КОТОСы и почему люди сами берут в руки метлы и лопаты?

Берут эту лопату, убрали свое место перед тем, как поставить машину. Все, поставили, запарковали, положили лопату. Как стимулирует на трудовые достижения признание заслуг? И почему доброе слово и сотруднику ЖКХ приятно?