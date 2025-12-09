Шествие Дедов Морозов и дизайнерские ёлки! Чем удивит Гродно жителей и туристов

Праздничные события стартуют уже 12 декабря. Вечером в парке Жилибера засияют «чароўныя ліхтарыкі» – это огни на «Аллее креативных елей» от гродненских организаций и предприятий. Детей ждет яркая новогодняя программа с барабанным шоу и зажжением иллюминации на главной елке города. А через неделю по историческому центру пройдет масштабный парад Дедов Морозов и Снегурочек – в шествии примут участие около 700 сказочных персонажей. При этом главный зимний волшебник прибудет на вертолете.

Денис Черняк, начальник отдела культуры Гродненского горисполкома:

Каждый год в рамках шествия Дед Мороз в город Гродно на чем-то приезжает. Это был поезд, это была маршрутка, речной транспорт. В этом году он прилетит на настоящем вертолете Ми-8, приземлится на стадионе Центрального спортивного комплекса «Неман». Это будет 16.00. Там будет эпизод его встречи, после чего он пересаживается в карету и едет на площадь Ленина, где уже его будут ждать Деды Мороза, Снегурочки, сказочные герои.

В центре Гродно с 20 декабря откроется Терем Деда Мороза, где новогодние персонажи вручат подарки каждому, кто расскажет стихотворение. Здесь же запланированы мастер-классы для детей. Организаторы готовят и насыщенную уличную программу в новогоднюю ночь – с концертом, фейерверком и видеопоздравлениями.