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Шествие Дедов Морозов и дизайнерские ёлки! Чем удивит Гродно жителей и туристов

09 декабря 2025 08:39
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По-настоящему сказочными станут последние недели перед Новым годом в Гродно. Областной центр удивит жителей и туристов красочным шествием Дедов Морозов, дизайнерскими елками и нестандартным средством передвижения главного зимнего волшебника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие Дедов Морозов и дизайнерские ёлки! Чем удивит Гродно жителей и туристов-2

Праздничные события стартуют уже 12 декабря. Вечером в парке Жилибера засияют «чароўныя ліхтарыкі» – это огни на «Аллее креативных елей» от гродненских организаций и предприятий. Детей ждет яркая новогодняя программа с барабанным шоу и зажжением иллюминации на главной елке города. А через неделю по историческому центру пройдет  масштабный парад Дедов Морозов и Снегурочек – в шествии примут участие около 700 сказочных персонажей. При этом главный зимний волшебник прибудет на вертолете.

Шествие Дедов Морозов и дизайнерские ёлки! Чем удивит Гродно жителей и туристов-4

Денис Черняк, начальник отдела культуры Гродненского горисполкома:
Каждый год в рамках шествия Дед Мороз в город Гродно на чем-то приезжает. Это был поезд, это была маршрутка, речной транспорт. В этом году он прилетит на настоящем вертолете Ми-8, приземлится на стадионе Центрального спортивного комплекса «Неман». Это будет 16.00. Там будет эпизод его встречи, после чего он пересаживается в карету и едет на площадь Ленина, где уже его будут ждать Деды Мороза, Снегурочки, сказочные герои.

В центре Гродно с 20 декабря откроется Терем Деда Мороза, где новогодние персонажи вручат подарки каждому, кто расскажет стихотворение. Здесь же запланированы мастер-классы для детей. Организаторы готовят и насыщенную уличную программу в новогоднюю ночь – с концертом, фейерверком и видеопоздравлениями.

# Новый год

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