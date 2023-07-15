«Кукольный квартал» – какие спектакли можно посмотреть в Витебске по время «Славянского базара»?

Знаете ли вы, что в Витебске существует «Кукольный квартал». Правда, существует он именно в дни проведения «Славянского базара». Однако есть там чему удивиться. Прямо сейчас и узнаем, какие сюрпризы приготовил для зрителей Белорусский театр «Лялька». У нас в гостях директор Александр Григорьев.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Чем в этом году удивляете? Александр Григорьев, директор Белорусского театра «Лялька»:

Мы удивляем прежде всего спектаклями, которых в Витебске зритель не видел. Приезжают к нам гости, привозят одни из лучших своих постановок. Многие спектакли – обладатели «Золотой маски» России. Это очень серьезный, профессиональный уровень. Это атмосфера фестиваля, Витебска. Витебск – очень красивый город. Говорят: мы очень хотим попасть и вернуться в этот ритм, в эту атмосферу всего фестиваля, а также «Кукольного квартала». Ольга Бурлакова:

А сколько спектаклей за весть форум запланировано?

Александр Григорьев:

Достаточно сжато, у нас четыре дня, площадка работает 24/7. Заканчивается спектакль дневной – готовится вечерний. Александр Меженный, ведущий:

А какие театры представлены? Александр Григорьев:

Прежде всего наш коллектив как хозяева площадки. Мы всегда открываем своим спектаклем. В этом году был «Носорог и жирафа». И закрываем, это будет воскресенье, – по Владимиру Короткевичу «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў». Для взрослых. К нам приехали гости из Санкт-Петербурга, два коллектива. Один коллектив называется «Бродячая собачка». Наши витебские зрители его знают по детскому репертуару, они у нас уже третий раз, каждые 2-3 года мы их стараемся пригласить. Новый коллектив, незнакомый витебскому зрителю – санкт-петербургский детский драматический театр, называется он «Театр у Нарвских ворот». Они привезли спектакль «Пекарня братьев Гримм». Цирковая эксцентрика. Они пекут блины на сцене, жонглируют. Шоу. Но это тоже кукольный театр.

Ольга Бурлакова:

Пекут блины и угощают потом зрителей? Александр Григорьев:

Да. Это очень серьезный, профессиональный театр, он и не кукольный, и кукольный. Симбиоз. Ольга Бурлакова:

Тяжело ли удивлять современного зрителя? Вы сейчас столько рассказали про спектакль, на котором и играют, и блины пекут. То есть фишки, необычные элементы, эксперименты проводятся на сцене. Этим можно привлечь зрителя или на старую добрую классику тоже хорошо ходят?

Александр Григорьев:

Ходят на старую добрую классику отлично. Я расскажу про детские спектакли и про взрослые, потом про спрос, на что больше. Вот, например, Мурманский театр кукол привез спектакль «Красная шапочка» детский, на который, естественно, тоже нет билетов. Это классическая «Красная шапочка» Шарля Перро. Там нет больших экспериментов, но люди хотят видеть как в детстве, вернуться в прошлое. А, например, коллектив из Перми, театр кукол «Карабаска», привез спектакль «Алиса… Сны и фантазии» Льюиса Кэрролла. Там уже эксперимент. Там очень интересная команда получилась. Театр из России, режиссер из Польши, а художник-постановщик из Украины. Девиз фестиваля – «Через искусство – к миру и взаимопониманию». То есть все соединяются в Витебске. Это случайно получилось, но это факт. То есть там уже есть эксперимент. Случайности не случайны. Все соединяются у нас. Ольга Бурлакова:

Стереотип, что кукольный театр больше для детей. Но сейчас так много спектаклей даже для взрослых.