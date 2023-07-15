Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске

В рамках Дней Союзного государства на Пушкинской площади развернулся самый душевный и веселый праздник – народный open-air.
В рамках Дней Союзного государства на Пушкинской площади развернулся самый душевный и веселый праздник – народный open-air.
– Вы откуда приехали?
– Мы родились здесь, но живем в Санкт-Петербурге, всегда приезжаем в середине лета на «Славянский базар».
– Давайте потанцуем.
– А тебе нравится концерт?
– Да.
– Любишь танцевать?
– Да.
Веселые частушки и зажигательные танцы – то, что нужно знойным июльским деньком.
– Как вам концерт?
– Ой, вообще превосходно.
– А вам?
– Отлично!
14 июля перед зрителями выступили яркие и харизматические участницы народного театра песни «Вечарынка». На «Славянский базар» белорусские красавцы приехали из Гомельской области.