Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске

В рамках Дней Союзного государства на Пушкинской площади развернулся самый душевный и веселый праздник – народный open-air.

– Вы откуда приехали?

– Мы родились здесь, но живем в Санкт-Петербурге, всегда приезжаем в середине лета на «Славянский базар».

– Давайте потанцуем.

– А тебе нравится концерт?

– Да.

– Любишь танцевать?

– Да.

Веселые частушки и зажигательные танцы – то, что нужно знойным июльским деньком.

– Как вам концерт?

– Ой, вообще превосходно.