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Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске

15 июля 2023 11:50
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В рамках Дней Союзного государства на Пушкинской площади развернулся самый душевный и веселый праздник – народный open-air.

Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске-1

Вы откуда приехали?
Мы родились здесь, но живем в Санкт-Петербурге, всегда приезжаем в середине лета на «Славянский базар».
Давайте потанцуем.

Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске-4

А тебе нравится концерт?
– Да.
– Любишь танцевать?
– Да.

Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске-7

Веселые частушки и зажигательные танцы – то, что нужно знойным июльским деньком.

Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске-10

– Как вам концерт?
– Ой, вообще превосходно.

Народный open-air прошёл на Пушкинской площади в Витебске-13

– А вам?
– Отлично!

14 июля перед зрителями выступили яркие и харизматические участницы народного театра песни «Вечарынка». На «Славянский базар» белорусские красавцы приехали из Гомельской области.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Фотофакт

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