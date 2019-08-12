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Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх

12 августа 2019 13:44
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Новости Беларуси. Беларусь вышла в финал соревнований по «Танковому биатлону» на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх-1

Белорусские танкисты оказались быстрее экипажей из Монголии и Венесуэлы, уступив лишь команде России. По ходу дистанции нашей дружине пришлось заменить танк.

Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх-4

Финальная эстафета – кроме победителей второго заезда – соберет военных из Казахстана и Азербайджана. Отметим, соревнования «АрМИ-2019» – пятые по счету. Игры проходят на территории шести государств. Их интрига разрешится 17 августа.

Белорусы вышли в финал «Танкового биатлона» на Армейских международных играх-7

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Гонка была непростой. Мы показали общее второе место не только в нашем заезде, но и в целом по итогам полуфинала. Наша команда будет участвовать в финале.

У нас запланирована 14 числа пристрелка. Будем в течение этих дней настраивать нашу команду на высокий результат.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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