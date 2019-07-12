«Шенген» подорожает на 20 евро с 2 февраля 2020-го

Новости Беларуси. В Евросоюзе 12 июля официально опубликовали изменения по визам. По новым правилам с 2 февраля 2020 года визовый сбор повышается с 60 до 80 евро. Это касается тех стран, которые не подписали с Евросоюзом соглашение об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры визовой либерализации. Если Минск и Брюссель до конца года все-таки договорятся, то для нашей страны стоимость шенгенских виз не увеличится. Вместе с тем изменения в визовых правилах имеют ряд плюсов для путешественников, особенно тех, кто часто посещает страны, входящие в Шенгенское соглашение. Появится возможность получения многократных виз максимальной продолжительностью до 5 лет.