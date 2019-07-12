Прямой эфир

«Шенген» подорожает на 20 евро с 2 февраля 2020-го

12 июля 2019 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Евросоюзе 12 июля официально опубликовали изменения по визам. По новым правилам с 2 февраля 2020 года визовый сбор повышается с 60 до 80 евро. Это касается тех стран, которые не подписали с Евросоюзом соглашение об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры визовой либерализации. Если Минск и Брюссель до конца года все-таки договорятся, то для нашей страны стоимость шенгенских виз не увеличится. Вместе с тем изменения в визовых правилах имеют ряд плюсов для путешественников, особенно тех, кто часто посещает страны, входящие в Шенгенское соглашение. Появится возможность получения многократных виз максимальной продолжительностью до 5 лет.

Больше новостей экономики за 12 июля здесь.

# Европейский союз # общество # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»
12 июля 2019 16:39

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Группы «Shuma» и «Nizkiz» разогреют минчан в День взятия Бастилии
12 июля 2019 13:09

Группы «Shuma» и «Nizkiz» разогреют минчан в День взятия Бастилии

Где в Минске жили подпольщики времен ВОВ, и как фашисты готовили разведчиков
12 июля 2019 12:35

Где в Минске жили подпольщики времен ВОВ, и как фашисты готовили разведчиков