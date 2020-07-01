Шенген будет по 35 евро. Вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС

Новости Беларуси. Шенген все-таки по 35. Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС вступают в силу 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое из них предусматривает снижение стоимости краткосрочных шенгенских виз для белорусов до 35 евро. Также сокращается список документов, которые необходимо подавать при обращении за визами, в том числе за многократными. Кроме того, для некоторых категорий граждан выдача визы будет бесплатной.