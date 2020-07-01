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Шенген будет по 35 евро. Вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС

01 июля 2020 07:55
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Новости Беларуси. Шенген все-таки по 35. Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС вступают в силу 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шенген будет по 35 евро. Вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС-1

Первое из них предусматривает снижение стоимости краткосрочных шенгенских виз для белорусов до 35 евро. Также сокращается список документов, которые необходимо подавать при обращении за визами, в том числе за многократными. Кроме того, для некоторых категорий граждан выдача визы будет бесплатной.

Шенген будет по 35 евро. Вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС-4

Что касается соглашения о реадмиссии, то Беларусь и Европейский союз отныне должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые больше не соответствуют критериям легальности. В связи с этим Беларуси предоставляется двухлетний переходный период, а ЕС берет на себя обязательство оказывать нашей стране техническую и финансовую поддержку в этой области.

# Беларусь-Евросоюз # общество # Фотофакт

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