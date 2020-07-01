Вашу квартиру построили с дефектами или не сдали в срок? Что нужно делать

Дом построили и вас пригласили принять квартиру, но там вы обнаруживаете плохо вставленные окна, кривые стены и углы, неправильную стяжку, а кое-где даже трещины. Как грамотно действовать в такой ситуации? Юристы советуют еще на первых порах внимательно выбирать застройщика. Александр Костюкевич, юрист:

Желательно обратиться в общество защиты прав потребителей, они знают негативные моменты. То же самое можно посмотреть в Интернете: сколько лет назад была зарегистрирована компания, какая репутация.

Тщательно изучайте договор и прежде чем подписать документ, влекущий юридические последствия, не поленитесь попросить проект и показать его адвокату. Профессионал укажет на спорные моменты, а в будущем это поможет избежать неприятных ситуаций. Александр Костюкевич:

Если у нас нарушается срок сдачи объекта в эксплуатацию – есть ответственность в размере 0,01%, если просрочка до 3 месяцев, если от 3 до 6 месяцев, то 0,02%.

Но взыскать неустойку можно лишь в том случае, если мы сами в срок выполняли свои обязательства. Александр Костюкевич:

Бывает часто, что площадь не соответствует заявленной в договоре. Согласно положению, в течение 25 календарных дней с момента сдачи объекта в эксплуатацию наш застройщик должен представить расчет всей стоимости объекта, и уже тогда будет проведена четкая оценка. Если мы получаем объект недвижимости меньшей площади, чем мы оплачивали, соответственно, мы имеем право на возврат денежных средств.

А вот зафиксировать строительные недочеты можно в дефектном акте, пригласив на приемку недвижимости независимого эксперта. Александр Костюкевич:

Мы должны подписать, потому что даже сроки для исправления недостатков, которые определены и положением, и договором, составляют до трех месяцев, если это позволяют строительные, технические нормативные документы, но этот срок будет исчисляться с момента подписания акта приема-передачи.

Подписанный акт не освобождает застройщика от ответственности. Гарантийный срок по объекту недвижимости – 5 лет. Александр Костюкевич:

Мы имеем право требовать безвозмездного устранения, либо возмещения наших денежных средств, которые мы самостоятельно потратили, вплоть мы можем даже отказаться от договора и потребовать возврат всех уплаченных денежных средств.